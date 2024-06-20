Безопасно ли употреблять цветки бузины: возможные побочные эффекты

Цветы бузины используются в фитотерапии для лечения заступов и гриппа. Они также могут помочь контролировать уровень сахара в крови, действуют как мочегонное средство.

Об этом сообщили в health. Более того, некоторые исследования выявили противовоспалительное, антиоксидантное и противодиабетное действие бузины. Несмотря на некоторые преимущества для здоровья, цветки бузины могут иметь побочные эффекты.

Риски бузины

Организм человека хорошо переносит цветок бузины в тех количествах, обычно используемых в пище и напитках. Кроме этого, известно о мало побочных эффектах при использовании цветка в лечебных целях. Однако широко изученный цветок не был, поэтому могут быть негативные последствия, которые еще не были обнаружены.

Однако следует избегать потреблять растение или использовать его, если человек имеет аллергию на цветы бузины, поскольку возможен риск аллергической реакции. Кроме этого, бузину нельзя есть сырой из-за риска тошноты и рвоты. Также возможно отравление цианидом (химическое вещество, содержащееся в листьях, стеблях). В частности, речь идет о риске желудочно-кишечных и неврологических проблем.

Потребление большого количества чая из цветков бузины могут вызвать определенные симптомы, а именно диарею, расстройство желудка.

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