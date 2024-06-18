Полезно ли пить чай и кофе: как напитки влияют на организм

Кофе и чай – одни из самых популярных напитков в мире. Они богаты соединениями, способствующими здоровью, могут защитить от многих заболеваний, в том числе и определенных видов рака и диабета.

Об этом сообщили в health. Следует помнить, что кофе и чай имеют кофеин, потребление которого в большом количестве может привести к ухудшению здоровья человека. Однако долгосрочное и умеренное употребление этих напитков может принести пользу.

Потребление чая и кофе: преимущества

Содержимое антиоксидантов

Чай и кофе содержат антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы в организме. В результате это предотвращает определенные заболевания. Кофе содержит 1000 биологически активных соединений, обладающих защитными свойствами. Чай также является источником многих антиоксидантов.

Защита от хронических заболеваний

Кофе и чай содержат защитные соединения. В частности, регулярное потребление кофе может снизить риск развития нескольких состояний. А именно диабета второго типа, болезни Паркинсона, подагры и болезни печени. Употребление чая защищает от ишемической болезни сердца, диабета второго типа и инсульта. Более того, и кофе, и чай могут защитить от некоторых видов рака и диабета. Также эти напитки могут оградить от деменции.

Долголетие

Кофе и чай у рациона могут помочь прожить подольше. Согласно исследованию, люди, регулярно употребляющие кофе и чай, имеют меньший риск умереть от любой причины по сравнению с людьми, которые не пьют эти напитки.

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