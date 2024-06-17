Уменьшает ли диета риск развития деменции? Что об этом говорит исследование

Связь между диетой и риском развития деменции давно вызывает энтузиазм. Как пишет Eatthis, недавнее исследование, проведенное учеными из Лундского университета в Швеции, изучило влияние популярной средиземноморской диеты на риск развития деменции. Исследование, в котором приняли участие 28025 участников со средним возрастом 58,1 года, длилось 20 лет.

Во время него участники заполняли анкеты, проходили интервью и вели ежедневники питания. Исследователи проанализировали, как рацион участников соответствовал принципам средиземноморской диеты. В конце 20-летнего периода у 6,9% участников (1943 человека) была диагностирована деменция, включая как болезнь Альцгеймера, так и сосудистую дистрофию.

Вопреки ожиданиям, исследователи не обнаружили значительную связь между соблюдением средиземноморской диеты и снижением риска деменции. Однако они подчеркнули, что их выводы не должны исключать потенциальные связи между диетой и деменцией, поскольку их исследование отличалось от предыдущих в нескольких аспектах. Например, оно имело более длительный период наблюдения и включало младших участников, которым не нужно было вспоминать свои прошлые пищевые привычки.

Доктор Изабель Гланс, научный сотрудник и докторант Лундского университета, подчеркнула сильные стороны их исследования. В частности, они использовали записи о рационе, а не воспоминания участников.

Запомнить конкретный выбор продуктов многолетней давности часто сложно, и вполне возможно, что более здоровые продукты запоминаются легче, чем менее полезные, говорит доктор Линн Постон из TeleMDNow поддержала эту точку зрения,

Она отметила, что исследователи наблюдали за участниками в течение двух десятилетий, но не обнаружили значительную связь между диетой и деменцией. Это неудивительно, поскольку большинство диет обеспечивают базовые питательные вещества для метаболизма мозга. Доктор порекомендовала выбирать полноценные, богатые фруктами, овощами, здоровыми жирами, белками и сложными углеводами, а также избегать продуктов с высокой степенью обработки.

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