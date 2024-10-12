Безопасность и эффективность: какие тренировки не следует выполнять наедине

Некоторые вещи лучше делать вместе, чем наедине. Тренировка с партнером имеет немало важных преимуществ.

Видео дня

Во-первых, совместные занятия – это способ снизить риск травм. Ваш партнер может следить за техникой, корректировать вашу форму и научить пользоваться оборудованием. По словам eatthis.com, тренировки вместе могут значительно повысить вашу мотивацию и регулярность, что является важными факторами для достижения фитнес-целей.

Еще одно важное преимущество: Вы всегда получаете более эффективные тренировки с профессионалом. Когда специалист показывает правильные движения, предлагает модификации и помогает с оборудованием, вы получаете максимальную пользу от занятий, минимизируя риск травм, - объясняет тренер Эрика Зил.

Но не всегда есть возможность тренироваться с кем-нибудь. Есть упражнения, которые хорошо выполняются solo (например, йога или прогулки), но некоторые из них могут быть опасными или просто неприятными без партнера.

Плавание

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), ежегодно регистрируется около 4000 случаев утопления. Один из ключевых способов избежать этого – никогда не плавать наедине, независимо от вашего уровня подготовки. Если вам хочется заниматься чем-нибудь с низкой нагрузкой, попробуйте йогу или прогулки.

Силовые тренировки

"Когда вы занимаетесь подъемом веса или используете штангу, нужен партнер", – утверждает Зил. Это должен быть специалист, иначе вы рискуете получить серьезную травму, особенно во время жима лежа. Если нет партнера, выбирайте упражнения с собственным весом или более легкие весы для рук.

Пилатес

Зиэл поддерживает домашние занятия на ковриках, однако предупреждает о рисках самостоятельного использования тренажеров для пилатеса. "Если вы не являетесь опытным практиком пилатеса, это может привести к травмам", – отмечает она. Лучше оставить занятия на тренажерах под наблюдением профессионала, а сольные упражнения выполнять на коврике.

Прыжки на ящике

Прыжки на ящик являются частью многих кардиотренировок. Но без контроля вы можете споткнуться и упасть или даже повредить колени. Оставьте упражнения для тренажерного зала или групповых занятий, где можно получить консультации от инструктора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие привычки в тренировках могут снизить продолжительность жизни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.