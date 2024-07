Биодобавка, существенно увеличивающая силу в мышцах: о чем свидетельствует исследование

Мышечная масса является критически важной для поддержания общего здоровья, улучшения обмена веществ и обеспечения физической силы для нормально функционирования. Хотя, наращивание мышц требует регулярных тренировок, однако существуют и другие факторы, которые также влияют на результат, в частности некоторые продукты могут помочь достичь желаемого вида, в то время, как другие затрудняют этот процесс.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Nutrition, существуют добавки с маслом криля, которые могут улучшить работу мышц. Как работает эта биодобавка и о чем идет речь в исследовании, узнавали в Eat This, Not That.

В городе Глазго, что в Шотландии, ученые исследовали группу взрослых старше 65 лет, которые занимались физическими упражнениями менее часа в неделю. В течение 6 недель одна группа принимала 4 грамма крилевого масла в день, а остальные - другие масла. В конце исследования группа, получавшая масло криля, продемонстрировала улучшение силы хвата, силы разгибания коленей и толщины боковых мышц.

Таким образом, это позволило прийти к выводу, что длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 способны помочь защитить мышцы от потери массы и функций во время процесса старения. Однако, ученые также рекомендуют провести дополнительные исследования для более детального изучения влияния масла криля на мышцы.

Вместе с тем, масло криля, как и рыбий жир, содержит жирные кислоты омега-3, а также эйкозапентаеновую (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA), которые могут быть полезными для сердца, уменьшать воспаление и способствовать улучшению настроения. Кроме того, рыбий жир и масло криля могут разжижать кровь, а потому людям, принимающим антикоагулянты, следует проконсультироваться с врачом перед их использованием.

