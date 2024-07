Пищевые добавки после 50 лет: эксперты рекомендуют добавить это в рацион

Когда вы достигнете рубежа в 50 лет, это сигнал для переосмысления вашего привычного образа жизни и внедрения особой заботы о состоянии здоровья. В частности, чтобы снизить риски хронических заболеваний, которые возрастают с возрастом, вы должны внедрить занятия спортом и сбалансировать свой рацион.

Именно приём диетических добавок может стать эффективным дополнением для обеспечения вашего организма необходимыми питательными веществами в этот период жизни. Что именно следует употреблять для улучшения своего здоровья, рассказали в Eat This, Not That !

Мультивитаминный комплекс

Хотя пища является основным источником необходимых для организма витаминов и минералов, иногда рекомендуется принимать добавки во избежание возможного дефицита микроэлементов. Чтобы избежать развития депрессии и тревоги, а также улучшить сон и концентрацию, ваши добавки должны содержать биоактивные формы В12 (метилкобаламин или аденозилкобаламин) и фолиевую кислоту (L-метилфолат).

Коллаген и витамин D

Коллаген особенно важен для устранения возрастных изменений. В частности, он известен своей способностью улучшать эластичность кожи и уменьшать морщинки. Добавки с пептидами коллагена легко интегрируются в рацион, позволяя добавлять их в любой напиток. Также следует рассмотреть употребление витамина D, особенно для людей после 50 лет, чтобы поддерживать иммунитет и здоровье костей.

Ресвератрол

Ресвератрол находится в красном вине и винограде, известен своими антиоксидантными свойствами, способствующими защите от повреждений, вызванных свободными радикалами. Исследования показали, что растительное соединение может снижать кровяное давление и улучшать сердечное здоровье.

Кальций

После 50 лет женщинам рекомендуется получать 1200 мг кальция ежедневно. Эффективность усвоения кальция из диетических добавок лучше всего демонстрируется при дозах 500 мг или менее однократно, и карбонат кальция оптимально усваивается вместе с пищей, в то время как цитрат кальция может приниматься как с пищей, так и без нее.

Рыбий жир

Исследования показали, что низкий уровень жирных кислот омега-3 связан с более высоким риском возрастного ухудшения когнитивных функций, таких как деменция и болезнь Альцгеймера. Омега-3 способна поддерживать нормальное сердцебиение и снизить риск сердечных осложнений, таких как внезапная смерть от сердечного приступа или инсульта. Кроме того, такие полезные жиры предотвращают образование бляшек в сосудах, а также возможное снижение артериального давления.

Цинк

Цинк является важной добавкой для людей старше 50 лет, поскольку он поддерживает общий иммунитет и здоровье. Поскольку основным источником цинка являются устрицы, далеко не все едящие регулярно, прием цинка в виде БАДов может быть важным для обеспечения достаточного уровня этого минерала в организме.

Селен

Это вещество известно своими антиоксидантными свойствами и считается полезным при астме, артрите, а также может помогать в предотвращении рака предстательной железы. Помимо биологических добавок, содержащих этот компонент, цельные продукты также являются источником этого вещества. Селен содержится в морепродуктах, мясе, молочных продуктах, яйцах, а также овощах, в том числе в чесноке.

Холин

Холин – это важное питательное вещество, необходимое для нормального функционирования клеток и производства нейротрансмиттеров, таких, как ацетилхолин, отвечающий за память и мышечную функцию. Он также играет ключевую роль в синтезе фосфолипидов, являющихся основными компонентами клеточных мембран, а также используется для производства нейромедиаторов, обеспечивающих коммуникацию в нервной системе. Организм может синтезировать холин в небольших количествах, но большинство должно поступать с пищей, а именно из продуктов животного происхождения, таких как яйца, мясо, птица и морепродукты.

