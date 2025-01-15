Битва омега-кислот: как питание влияет на риск развития рака

Рацион питания может являться ключевым фактором в борьбе организма с раковыми клетками. Избыток омега-6 жирных кислот, часто содержащихся в ультраобработанных продуктах, создает среду для хронического воспаления, способствующую развитию рака.

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Омега-3 жирные кислоты играют критическую роль в уменьшении воспаления и поддержании иммунитета. Узнайте от edition.cnn.com, как сбалансировать свой рацион и снизить риск опасных болезней.

"В пищеварительной системе каждый день возникают мутации, и обычно иммунная система немедленно их устраняет с помощью молекул, созданных из омега-3", – объяснил доктор Тимоти Йетман.

Однако если организм постоянно находится в воспалительном состоянии из-за избытка омега-6, мутации могут закрепляться, а иммунной системе становится труднее бороться с ними, отметил Етман, онколог-хирург и профессор Университета Южной Флориды.

Почему омега-6 так распространены?

Западная диета содержит большое количество омега-6 из-за масла из семян (кукурузное, соевое, подсолнечное), которые используют для приготовления фаст-фуда и ультраобработанных продуктов.

Что такое жирные кислоты омега-3 и омега-6?

Оба вида полиненасыщенных жирных кислот необходимы для здоровья, но организм не может производить их самостоятельно. Омега-3 способствуют уменьшению воспаления, поддерживают энергию и иммунитет. Источниками омега-3 являются лосось, семена льна, грецкие орехи. Омега-6, в свою очередь, поддерживают здоровье кожи, волос и костей, но их избыток может вызвать хронические воспалительные процессы.

Рак толстой кишки: опасная тенденция

Раньше колоректальный рак чаще поражал пожилых людей, но теперь заболевания диагностируют и у молодежи. Факторы риска включают в себя генетику, ожирение, нездоровое питание, а также недостаточное потребление свежих овощей и фруктов.

Что показало исследование?

Ученые сравнили ткани раковых опухолей и здоровую ткань толстой кишки у 80 пациентов. Было обнаружено, что в нормальной ткани омега-6 и омега-3 были в идеальном балансе, в то время как в опухолевой ткани наблюдался дисбаланс. Избыток омега-6 стимулировал воспаление, которое, в свою очередь, повреждало ДНК клеток и создавало питательную среду для развития рака.

Как увеличить потребление омега-3?

Специалисты рекомендуют включать в рацион жирную рыбу (анчоусы, скумбрию, сардины), употреблять в пищу дважды в неделю порции по 85 граммов. Альтернативно можно добавить в рацион грецкие орехи, семена льна и чиа. В некоторых случаях качественный рыбий жир может быть полезным, но перед употреблением добавок следует проконсультироваться с врачом, особенно из-за антикоагулянтного эффекта омега-3.

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