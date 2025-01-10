Продукт, спасающий сердце: как омега-3 помогает бороться с гипертонией

Гипертония – серьезная проблема, затрагивающая миллионы людей во всем мире. Высокое артериальное давление без надлежащего контроля может привести к сердечным заболеваниям, инсультам и другим осложнениям.

Видео дня

Однако правильный рацион питания способен существенно помочь в поддержании здорового давления. Недавнее исследование доказало, что омега-3 жирные кислоты являются одним из самых эффективных способов снижения кровяного давления и защиты сердца, пишет eatthis.com.

Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, известны как одни из самых эффективных для поддержания здоровья сердца и снижения АД. Хотя ранее исследования подтверждали пользу омега-3, точная суточная доза, необходимая для ощутимого эффекта, была невыясненной.

Однако новый обзор, опубликованный в Журнале Американской кардиологической ассоциации, установил, что потребление трех граммов омега-3 жирных кислот в день, независимо от их источника – пищи или добавок – оптимально для снижения кровяного давления.

Ученые пришли к нескольким важным выводам. Как сообщает Science Daily, один из ключевых результатов заключался в том, что употребление двух-трех граммов омега-3 жирных кислот в день помогает снизить как систолическое, так и диастолическое давление у взрослых. В частности, у людей с гипертонией три грамма омега-3 ежедневно продемонстрировали значительное положительное влияние на уровень АД.

Если вы хотите увеличить количество омега-3 в своем рационе, существует несколько вариантов. По данным Американской ассоциации сердца, 3 грамма омега-3 можно получить, употребив порцию лосося весом примерно 128 грамм или другой жирной рыбы. Для тех, кто не любит рыбу, доступны пищевые добавки из омега-3.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему следует добавить персики в рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.