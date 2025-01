Здоровье сердца и костей: почему стоит есть персики каждый день

Персик – это не только вкусный летний деликатес, но и очень полезный фрукт для вашего здоровья. Его богатый состав помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить пищеварение и поддерживать здоровье костей.

Эти сочные фрукты могут стать мощным союзником в борьбе с раком и респираторными болезнями. Издание eatthis.com рассказывает, почему следует добавить персики в свой рацион.

Персики и сердечно-сосудистые заболевания

Регулярное потребление персиков может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, опубликованное в Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, выявило, что потребление флавоноидов и антоцианидина, содержащихся в персиках, улучшает уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) и снижает уровень триглицеридов, что является важными факторами для здоровья.

Защита от рака молочной железы

Персики могут быть полезны для тех, кто борется с раком молочной железы. Исследование, опубликованное в Journal of Nutritional Biochemistry, показало, что содержащиеся в персиках полифенолы способны замедлить рост и метастазирование раковых клеток молочной железы MDA-MB-435. Авторы исследования указали, что даже два-три персика в день могут оказать значительное влияние на снижение роста таких клеток.

Улучшение пищеварения благодаря персикам.

Если у вас проблемы с пищеварением, персики могут стать отличным дополнением к вашему рациону. Один средний персик содержит около двух грамм пищевых волокон, что помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и ускорить пищеварение.

Поддержка здоровья костей

Не обязательно есть молочные продукты для сохранения здоровья костей. Персики могут стать отличной альтернативой. Один персик содержит около шести процентов суточной нормы калия, что согласно исследованию полезно для поддержания прочности костей и профилактики остеопороза.

Облегчение симптомов респираторных заболеваний

Персики могут помочь при болезнях дыхательных путей. Они являются отличным источником витамина С: один персик содержит около шести миллиграмм этого важного нутриента.

