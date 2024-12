Энергичность и потеря веса: как острый соус влияет на тело

Если вы любите добавлять к блюдам острый соус, вы должны знать о его свойствах и влиянии на организм. В частности, употребление острой пищи может стимулировать работу нервной системы и улучшить результаты похудения.

Однако, чрезмерное потребление может раздражать слизистую желудка и вызвать изжогу, а потому, чтобы избежать дискомфорта, острую пищу следует потреблять умеренно и запивайте ее молоком или кефиром. Как именно острый соус действует на тело, рассказали в Eat This, Not That.

Что происходит с телом, когда вы едите острый соус?

Ощущение жжения на языке. Это вызвано капсаицином, который стимулирует нервные окончания и передает сигналы боли. Вместе с тем, вкусовые рецепторы остаются целыми.

Увеличение температуры тела и сердечных сокращений. Это происходит через термогенез, что способствует кратковременному повышению метаболизма.

Потоотделение и учащенное дыхание. Это реакция организма на охлаждение во время потребления очень острой пищи.

Увеличенное выделение слюны. Это дополнительные механизмы для снижения температуры и защиты организма.

Можно ли съесть слишком много острого соуса?

Табаско содержит только три ингредиента: дистиллированный уксус, красный перец и соль. В нем нет калорий, однако есть большой процент натрия, в зависимости от количества соуса. Одна чайная ложка может содержать до 90 мг натрия, а потому есть риск превысить суточную норму натрия (2300 мг).

Чтобы избежать избытка натрия, сократите потребление острого соуса или выбирайте специи с низким содержанием соли. Кроме того, для сохранения баланса натрия рекомендуется ограничить потребление этого продукта до 1-2 чайных ложек в день.

Есть ли положительный эффект от употребления острого?

Согласно мета-анализу 90 исследований, капсаицин, природный компонент перца чили, может помочь сжигать дополнительные 50 калорий в день. Регулярное потребление перца также может уменьшить жировую ткань в области живота, снизить аппетит и общее потребление калорий.

Хотя острый соус не следует рассматривать как основное средство для похудения, его можно добавлять в рацион, чтобы повысить энергетические затраты. Однако стоит избегать чрезмерного употребления, чтобы не превысить суточную норму соли.

