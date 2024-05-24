Блестящие волосы: какие привычки перед сном помогут этого достичь

Для достижения здоровых и блестящих волос важно не ограничиваться только дорогими средствами, но и соблюдать правильные привычки перед сном. Внеся следующие пять простых, но трансформационных шагов от News Bytes в свою вечернюю рутину, вы сможете достичь более красивой шевелюры.

Расчесывайте волосы перед сном

Расчесывание перед сном – это часто игнорированная, но очень важная для здоровья волос привычка. Делайте это расческой с широкими зубцами или мягкой щеткой, начиная с кончиков и двигаясь вверх. Это помогает предотвратить спутывание и повреждение волос.

Перейдите на атласные наволочки

Используя атласные наволочки, вы минимизируете трение между волосами и подушкой, уменьшая ломкость и иссеченность кончиков. Гладкая поверхность также помогает удерживать влагу, благодаря чему она остается увлажненной в течение всей ночи.

Избегайте сна с мокрыми волосами

Как бы соблазнительно это ни выглядело, ложиться спать с мокрыми волосами может привести к ломкости и сухости длины. Лучше дайте ему высохнуть самостоятельно или высушите феном.

Использование масел для волос

Нанесение небольшого количества питательного масла на длину каждый вечер может дать отличные результаты. Этот ночной ритуал помогает удерживать влагу, предотвращает иссечение кончиков и способствует общему здоровью волос. Выбирайте такие масла, как аргановое, жожоба, коксовое или виноградной косточки.

Шелковые или атласные резинки для волос

Обычные резинки часто травмируют волосы, вызывая ломкость и оставляя изломы. Выбор резинок из шелковой или атласной ткани минимизирует повреждение. Заплетайте волосы в нетугую косу или колосок.

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