Блестящий план похудения: как ускорить потерю лишнего веса

Иногда в жизни может случиться ситуация, когда нужно как можно быстрее сбросить несколько лишних килограммов. В таком случае, быстрая потеря веса всего за 10 дней может помочь вам подготовиться к важному событию, без риска возвращения потерянных килограммов.

Видео дня

В Eat This, Not That рассказали, что для этого нужно и как именно похудеть меньше чем за 2 недели. Используйте этот план, когда нужно срочно сбросить вес, а затем вернитесь к своим привычным методам для достижения длительных результатов.

Ложитесь спать вовремя

Отсутствие нормального ночного сна подрывает ваши усилия по похудению, влияя на метаболизм и уровень гормонов. Кроме того, плохой сон снижает уровень лептина, что приводит к накоплению жира, особенно в области живота. Обеспечьте себе 7 часов качественного сна каждую ночь, чтобы уменьшить тягу к углеводам и улучшить общее самочувствие. Это поможет вам эффективнее поддерживать идеальный вес.

Употребляйте протеин

Ставьте белок в центр вашего рациона, ведь он необходим для мышц. Кроме того, для эффективного похудения старайтесь потреблять около 1,5 г белка на 0,5 собственного веса. Распределите его между всеми приемами пищи, чтобы поддерживать энергию в течение дня. А также, для лучшего восстановления не забывайте о потреблении белка после тренировки.

Используйте углеводную стратегию

Чтобы быстро проголодаться, попробуйте ограничить потребление углеводов. Однако, учтите, что полное их исключение может привести к истощению и вялости. Вместо этого, употребляйте небольшую порцию углеводов утром и после тренировки для поддержания энергии и надлежащей работы мозга. Сбалансированное потребление углеводов поможет достичь ваших целей без негативных последствий.

Выполняйте подъемы в течение 9 дней

Для уменьшения живота и подтягивания тела важно нарастить мышцы, что требует набора веса. Вы можете в течение следующих 10 дней поднимать вес 9 из 10 дней, а также включать вечерние тренировки с подъемом и интервальные упражнения по утрам. Схема тренировок должна быть такой:

День 1: Ноги

День 2: Грудь

День 3: Спина

День 4: Плечи

День 5: Руки

День 6: Отдых

День 7: Ноги

День 8: Грудь

День 9: Спина

День 10: Плечи

Высокоинтенсивная интервальная тренировка в течение 7 дней

Для быстрого похудения сосредоточьтесь на интервальной тренировке, такой, как HIIT, поскольку она может активировать процесс сжигания калорий даже после занятий. Вы можете выполнять его непосредственно утром натощак для лучших результатов. Эта тренировка поможет снизить уровень голода и поддержать ваши цели в похудении. Периодичность выполнения тренировки в течение 10 дней будет выглядеть так:

День 1: Тренировка

День 2: Тренировка

День 3: Отдых

День 4: Тренировка

День 5: Тренировка

День 6: Выполняем только бег в темпе в течение 60 минут

День 7: Отдых

День 8: Тренировка

День 9: Отдых

День 10: Тренировка

Секс – это тоже тренировка

Для увеличения мышечной массы важно поддерживать оптимальный уровень тестостерона, который регулируется образом жизни, питанием, физическими упражнениями и уровнем стресса. Излишнее напряжение может повысить уровень кортизола, что затрудняет достижение желаемой фигуры. Регулярные физические упражнения, хороший ночной сон и активная половая жизнь могут помочь повысить тестостерон. Попробуйте заниматься этими делами каждый вечер.

Не забудьте о горячем напитке

Выбор правильного напитка перед тренировкой может улучшить вашу отдачу. Черный кофе является отличным вариантом, поскольку всего в двух чашках содержат около 200 мг кофеина, что может повысить эффективность упражнений на 11%. Если вы не любите кофе, попробуйте зеленый чай, содержащий катехины, которые способствуют высвобождению жира. Оба варианта помогут вам получить больше от каждой тренировки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о пищевых привычках, ускоряющих похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.