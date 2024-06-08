Боль или скованность в шее: как уменьшить ригидность шеи и облегчить состояние

В последние годы привычка постоянно смотреть сверху на наши телефоны и гаджеты стала причиной распространенной проблемы – ригидности шеи. Это состояние может быть вызвано разными факторами, включая остеоартрит, сгорбленную осанку, стресс и многое другое.

Ригидность шеи может существенно ограничивать нашу способность к выполнению повседневных действий и даже ухудшать качество нашего сна. Как снизить это неприятное положение пишет OBOZ.UA.

Растяжение мышц шеи

При растяжении шеи важно делать медленные движения, избегая чрезмерных повторов. Этот метод помогает снизить боль и неприятность в шее. Однако нужно быть осторожными, поскольку резкие движения могут усугубить воспаление и привести к серьезным травмам.

Среди эффективных упражнений для расслабления шеи – перекатывание плеч назад и вперед, сжатие лопаток вместе и удержание этой позиции несколько секунд.

Комфортный сон

Чтобы улучшить комфорт во время сна и предотвратить боль в шее, следует обратить внимание на матрас и подушку. Приобретение жесткого матраса и использование подушки под шею может помочь снизить жесткость и избежать боли. Кроме того, попытайтесь спать исключительно на спине или на боку, поскольку это положение может способствовать правильному положению шеи во время сна. Если у вас есть привычка скрепить зубами, ношение специальной капы также может быть полезным.

Сделайте компресс

Чтобы облегчить ригидность шеи и снизить боль, попробуйте использовать тепловой компресс, пакет со льдом или комбинацию обоих. Если боль очень сильная, используйте пакет со льдом в течение 20 минут каждые два часа, чтобы снять воспаление. Чередуйте эту процедуру с применением теплового компресса, что также поможет снять напряжение и снизить боль. Кроме того, можно сделать теплую ванну или душ, что будет способствовать расслаблению мышц и уменьшению ригидности.

Стресс

Для того чтобы избежать напряжения в мышцах шеи, важно уменьшить уровень стресса. Стресс является одной из основных причин напряжения и ригидности в данной области. Чтобы снизить уровень стресса, полезно использовать различные методы релаксации, такие как музыкотерапия, йога, медитация, а также регулярные отпуска и занятия любимыми хобби. Важно отвод времени на успокаивающие занятия в конце напряженного дня, что поможет снять напряжение и улучшить общее состояние здоровья.

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