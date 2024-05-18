Боль кожи головы: причины и как ее устранить
Ощущение боли при прикосновении к коже головы может вызвать беспокойство, но понимание причин и своевременное принятие мер может помочь облегчить дискомфорт. Это может быть следствием различных факторов, в частности головной боли, кожных инфекций, педикулеза или псориаза. News Bytes рассказал как от этого избавиться.
Массаж
При легкой головной боли может быть полезен частый массаж с использованием эфирных масел. Считается, что лавандовое и розмарин обладают болеутоляющими свойствами.
Не завязывайте волосы туго
Еще одна профилактическая мера – избегать тугих причесок. Они стягивают волосы, что может привести к боли кожи головы. Кроме того, это может ослабить волосяные фолликулы, из-за чего волосы могут выпадать или ломаться.
Неправильные средства по уходу
Чрезмерное использование косметических средств для волос может способствовать повышению чувствительности кожи головы. Накопление химических веществ может забить поры и привести к раздражению. По возможности выбирайте средства без агрессивных моющих оснований, силиконов и парабенов.
Обратитесь к врачу
Если боли не исчезают, несмотря на эти меры самопомощи, желательно обратиться к врачу. Это может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, требующих профессиональной диагностики и лечения.
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