Болгарские сплит-приседания: упражнение для тех, кто мечтает о подтянутых ногах

Тренировка ног является важным элементом для достижения любых фитнес-целей. Хотя ноги часто недооцениваются, они являются основой многих движений и важны для общей силы и выносливости.

Существует множество эффективных упражнений для нижней части тела, таких как приседания, выпады и становая тяга. Однако, если вы ищете лучшее движение для формирования ног, предлагаем ознакомиться с информацией от Eat This, Not That о болгарских раздельных приседаниях, которые способны стать вашим главным союзником для похудения.

Развивают квадрицепсы и ягодицы

Из-за современного образа жизни большинство людей имеет слабые ягодицы. Тем не менее это важно исправлять, поскольку ягодицы стабилизируют колени и поддерживают здоровье поясницы.

Для этого включайте упражнения, которые активно работают с нижней частью тела, как, например, болгарские раздельные приседания. Выполняемые передние наклоны туловища можно увеличить нагрузку на ягодицы, улучшая и укрепляя мышцы в этой зоне.

Улучшает подвижность бедра

Многие люди имеют жесткие сгибатели бедра из-за длительной работы в сидячем положении. Болгарские сплит-приседания поднимают заднее колено, предоставляя прекрасную растяжку для сгибателей бедра и квадрицепсов, улучшая мобильность бедер. Регулярное выполнение этого упражнения может увеличить гибкость и уменьшить напряжение в ногах.

Выравнивает дисбаланс сил

Обычно одна нога сильнее или более напряжена, чем другая, что можно заметить, например, во время приседаний или становой тяги. Чтобы выровнять этот дисбаланс, добавляйте упражнения на одну ногу. Это не только улучшает мобильность в тазобедренных суставах, но и помогает развивать баланс и силу каждой ноги в отдельности.

Выполнение болгарских сплит-приседаний

Для выполнения болгарского раздельного приседа поставьте одну ногу на скамью, а другой сделайте шаг вперед на 60-90 см. Держите гантели сбоку, опускайтесь вниз, контролируя движение, пока колено задней ноги не приблизится к земле, а переднее образует угол 90 градусов. Сделайте 10 повторений на каждую ногу для максимальной эффективности.

