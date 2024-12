6 упражнений с отягощением, для формирования подтянутых бедер. Видео

Чтобы подтянуть и эффективно тренировать бедра, следует использовать утяжелители на лодыжки, которые добавляют нагрузку на мышцы и улучшить форму ног. Это позволит вам сжигать жир и укреплять мышцы без вреда для здоровья.

Видео дня

Как выполнять такую тренировку и на что стоит обратить внимание, рассказали в Eat This, Not That. Выполняйте такие упражнения, чтобы быстрее достичь желаемых результатов и получить подтянутые бедра.

Наденьте утяжелители на лодыжки и примите положение лежа

Для этих упражнений с отягощением лодыжек держите руки под плечами, выровняйте колени и бедра, а также слегка согните локти и втяните пресс.

Радуга. Поднимите правую ногу до заднего угла коврика так, чтобы пальцы были направлены вниз. Далее большим пальцем ноги "нарисуйте" радугу, перемещая ногу к левому углу, сжимая внутреннюю часть бедра. Вернитесь в исходное положение и повторяя движение.

Диагонали ног. Вытяните ногу сзади, держа ее на уровне с бедром и согните стопу. Подведите ее к заднему правому углу и сжимайте бедро, возвращаясь в исходное положение.

Упражнение на боку

Лягте на правый бок, согните правый локоть и поставьте его под плечом. Расслабьте плечи, активируйте правую сторону тела, отталкиваясь от коврика. Согните левое колено, поставьте левую ногу на землю рядом с правым коленом. Выпрямите правую ногу под углом 90 градусов.

Подъемы ног. Поднимите ногу как можно выше, задержите ее на секунду и постепенно опускайте, держа ее над полом до 3 сантиметров.

Импульсы ног. Поднимите ногу под углом 45 градусов и пульсируйте ею вверх и вниз маленькими движениями на высоте до 3 сантиметров.

Последние упражнения стоя

Для настройки станьте ровно, поставив ноги на ширине бедер. Далее слегка согните колени и активируйте мышцы кора.

Выпады. Шагайте правой ногой вперед, а левой - назад, выравнивая плечи с бедрами. Опустите заднее колено на 3 сантиметра над полом, сжав ягодицы и бедра при возвращении в исходную позу.

Боковые подъемы. Для стабильности поднимите руки к груди и выровняйте бедра. Поднимите ногу на 15 сантиметров, направляя носок вверх. Затем опустите и повторите упражнение.

Ранее OBOZ.UA рассказал, об эффективных силовых упражнениях, приближающих похудение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.