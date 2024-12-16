6 упражнений с отягощением, для формирования подтянутых бедер. Видео
Чтобы подтянуть и эффективно тренировать бедра, следует использовать утяжелители на лодыжки, которые добавляют нагрузку на мышцы и улучшить форму ног. Это позволит вам сжигать жир и укреплять мышцы без вреда для здоровья.
Как выполнять такую тренировку и на что стоит обратить внимание, рассказали в Eat This, Not That. Выполняйте такие упражнения, чтобы быстрее достичь желаемых результатов и получить подтянутые бедра.
Наденьте утяжелители на лодыжки и примите положение лежа
Для этих упражнений с отягощением лодыжек держите руки под плечами, выровняйте колени и бедра, а также слегка согните локти и втяните пресс.
Радуга. Поднимите правую ногу до заднего угла коврика так, чтобы пальцы были направлены вниз. Далее большим пальцем ноги "нарисуйте" радугу, перемещая ногу к левому углу, сжимая внутреннюю часть бедра. Вернитесь в исходное положение и повторяя движение.
Диагонали ног. Вытяните ногу сзади, держа ее на уровне с бедром и согните стопу. Подведите ее к заднему правому углу и сжимайте бедро, возвращаясь в исходное положение.
Упражнение на боку
Лягте на правый бок, согните правый локоть и поставьте его под плечом. Расслабьте плечи, активируйте правую сторону тела, отталкиваясь от коврика. Согните левое колено, поставьте левую ногу на землю рядом с правым коленом. Выпрямите правую ногу под углом 90 градусов.
Подъемы ног. Поднимите ногу как можно выше, задержите ее на секунду и постепенно опускайте, держа ее над полом до 3 сантиметров.
Импульсы ног. Поднимите ногу под углом 45 градусов и пульсируйте ею вверх и вниз маленькими движениями на высоте до 3 сантиметров.
Последние упражнения стоя
Для настройки станьте ровно, поставив ноги на ширине бедер. Далее слегка согните колени и активируйте мышцы кора.
Выпады. Шагайте правой ногой вперед, а левой - назад, выравнивая плечи с бедрами. Опустите заднее колено на 3 сантиметра над полом, сжав ягодицы и бедра при возвращении в исходную позу.
Боковые подъемы. Для стабильности поднимите руки к груди и выровняйте бедра. Поднимите ногу на 15 сантиметров, направляя носок вверх. Затем опустите и повторите упражнение.
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