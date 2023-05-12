Больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией: в ВОЗ пересмотрели решение об обезьяньей оспе

Всемирная организация здравоохранения в четверг, 11 мая, заявила, что глобальная вспышка обезьяньей оспы больше не является международной чрезвычайной ситуацией. В мире в последние месяцы зафиксировано резкое снижения числа случаев этого заболевания.

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Как известно, в июле прошлого года Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил оспу "чрезвычайной" ситуацией. Она квалифицировалась как глобальный кризис. Гебрейесус отменил решение комитета экспертов ВОЗ, который не рекомендовал вводить ЧС. Но теперь, когда за последние три месяца число случаев сократилось примерно на 90%, экспертный комитет пришел к выводу, что оспа больше не вызывает серьезной озабоченности, сообщает АР.

"Сейчас мы наблюдаем устойчивый прогресс в борьбе со вспышкой на основе уроков ВИЧ и тесного сотрудничества с наиболее пострадавшими сообществами. Я рад объявить, что оспа больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Опасения негативной реакции на сообщества, наиболее пострадавшие от вспышки, по большей части не материализовались", – сказал гендиректор.

Отметим, оспа была зафиксирована ​​в некоторых частях центральной и западной Африки на протяжении десятилетий. Тогда не было известно, что эта болезнь вызывает большие вспышки за пределами континента или легко распространяется в Европе, Северной Америке и других странах.

Оспа чаще всего вызывает такие симптомы, как сыпь, лихорадка, головная боль, мышечная боль и увеличение лимфатических узлов. Поражения кожи могут длиться до месяца. Болезнь распространяется через тесный физический контакт с инфицированным пациентом, его одеждой или другими предметами.

В итоге европейские органы здравоохранения заявили, что 98% пациентов с оспы – мужчины, из них 96% – мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами.

Вакцины против оспы в богатых странах были быстро внедрены. С тех пор число случаев заболевания в Европе и Северной Америке замедлилось. На сегодняшний день ВОЗ сообщает, что во всем мире зарегистрировано более 87 000 случаев заболевания и 140 смертей. А за последнюю неделю количество случаев увеличилось на 64%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВОЗ переименовала оспу обезьян, вспышка которой произошла в Европе в 2022 году. Болезнь стала называться mpox.

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