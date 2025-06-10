'Бомба замедленного действия': врач раскрыл минутный тест, который может указать на смертельную болезнь. Фото

Эксперт по неотложной медицинской помощи Джо Уиттингтон из Калифорнии показал минутный тест, который может указать на смертельную болезнь сердца. Прием, предусматривающий растягивание большого пальца вдоль запястья, может указывать на высокий риск развития аневризмы аорты.

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Об этом пишет издание Daily Mail. Патология, о которой идет речь, связана с выпячиванием или отеком аорты – главной артерии, несущей кровь от сердца к остальному телу.

Это создает риск разрыва, что часто приводит к летальному исходу из-за сильного внутреннего кровотечения, если не провести экстренную операцию. В видео в TikTok доктор Уиттингтон продемонстрировал простой тест.

"Поднимите ладонь и попробуйте протянуть большой палец как можно дальше. Остановится ли он примерно на этом уровне? Или он протягивается мимо вашей ладони, как вот, да?" – продемонстрировал он.

По словам медика, если ваш большой палец выходит за пределы ладони, это может свидетельствовать о том, что ваши соединительные ткани "очень эластичны". Он объясняет, что такая же эластичность может касаться и тканей в артериях, что указывает на высокую вероятность отека или выпячивания аорты.

Он также сослался на исследование 2021 года, опубликованное в Американском журнале кардиологии. Оно показало, что у 60% людей с диагностированными аневризмами аорты результат теста с ладонью и большим пальцем был положительным. Исследователи провели этот тест на 305 пациентах, которые перенесли операцию на сердце по поводу различных заболеваний, включая и аневризмы аорты.

Несмотря на то, что большинство людей с аневризмой аорты не демонстрируют положительного результата в тесте на растяжение большого пальца, у пациентов с положительным тестом значительно выше вероятность наличия этой патологии.

Ежегодно в Великобритании примерно 5000 человек умирают от проблем с аортой, главными причинами которых являются аневризмы и расслоение. Доктор Виттингтон подчеркивает, если тест положительный, не стоит паниковать. Он рекомендует обратиться к своему врачу, чтобы он мог глубже изучить возможные заболевания соединительной ткани".

Существует более 200 таких заболеваний различных типов. Среди самых распространенных заболеваний соединительной ткани, связанных с аортой, это синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса (СЭД) и синдром Лойса-Дитца.

В Великобритании более 18 000 человек страдают синдромом Марфана, однако эксперты предполагают, что почти половина из них даже не догадываются о своем состоянии. Этот синдром может вызвать учащенное сердцебиение, боль в глазах, одышку и изменения зрения, такие как астигматизм. Люди с синдромом Марфана имеют до 250 раз более высокий риск расслоения аорты (разрыва между слоями стенки) по сравнению с общей популяцией.

Синдром Элерса-Данлоса (СЭД) – это группа наследственных заболеваний соединительной ткани, поражающих кожу, суставы и кровеносные сосуды. По оценкам, в Великобритании насчитывается от 135 000 до 300 000 человек с этим заболеванием. Особый тип, васкулярный синдром Элерса-Данлоса (вЭДС), диагностируется на основе едва заметных признаков во внешнем виде и истории болезни.

Им страдает около 740 человек в Великобритании. К распространенным признакам вЭДС относятся легкие и значительные синяки в анамнезе, часто с рождения, варикозное расширение вен и отсутствие мочек ушей.

Синдром Лойса-Дитца встречается реже, менее чем у одного человека на 100 000 в Великобритании. Это заболевание соединительной ткани прежде всего служит причиной проблем с кровеносными сосудами, часто расширяя аорту и значительно увеличивая риск ее расслоения.

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