Борьба с высоким холестерином: это масло нельзя употреблять

Если вы всерьез задумываетесь о здоровье своего сердца, тогда вы должны контролировать уровень холестерина в организме. Это объясняется тем, что когда уровень холестерина становится слишком высоким, в вашем теле образуются жировые отложения, которые могут блокировать кровообращение в кровеносных сосудах.

Опасность состоит в том, что закупорка артерий может значительно повысить риск сердечных заболеваний и инсульта. Среди факторов, провоцирующих такую ситуацию – неправильное питание, а также использование определенного типа масла, пишет Eat This Not That.

Почему пальмовое масло вредно для уровня холестерина

Как показывают результаты исследования The Journal of Nutrition, пальмовое масло является одним из худших масел для уровня холестерина, поскольку в нем очень много насыщенных жиров. Насыщенные жиры, содержащиеся в пальмовом масле, кокосовом масле, красном мясе, сливочном масле и большинстве мороженого, вредны для общего здоровья, поэтому их следует употреблять в умеренных количествах. И хотя технически они не так "плохи", как что-то вроде трансжиров, все же доказано, что они повышают уровень холестерина.

Чем заменить

Диетологи рекомендуют заменить пальмовое масло ненасыщенными жирами, что может помочь снизить риск высокого холестерина. Исследователи обнаружили, что такие масла, как подсолнечное, рапсовое и льняное, лучше снижают уровень холестерина. Также установлено, что насыщенные жиры, такие как сливочное масло, хуже всего снижают уровень холестерина.

Вывод

Независимо от того, боретесь ли вы сейчас с высоким уровнем холестерина или уже выяснили, что вы в группе высокого риска, выбор масла, на котором вы готовите еду или потребляете ее регулярно, может значительно изменить здоровье вашего сердца. Если вы можете, попробуйте заменить пальмовое масло или сливочное масло вроде рапсового, подсолнечного или оливкового.

