Как избежать высокого уровня холестерина: полезные привычки для здоровья сердца

Несмотря на то что организму нужен холестерин, доказано, что высокий уровень холестерина повышает риск сердечных заболеваний. Опасность в том, что жировые отложения зависают в ваших кровеносных сосудах, ограничивая приток крови к артериям.

Эксперты по вопросам питания рассказали о привычках, которых следует избегать, если вы не хотите иметь высокий уровень холестерина. Это поможет вам сохранить жизненные силы и долголетие, пишет издание Eat This Not That .

Избегайте употребления насыщенных жиров

Следует воздержаться от потребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, а также попытаться соблюдать растительную диету. Нездоровая калорийная пища не приносит пользы нашей пищеварительной системе и может привести к ухудшению здоровья. Диета, полная свежих овощей и фруктов, насыщает организм антиоксидантами, предотвращающими проблему холестерина. Поэтому специалисты советуют перейти на растительную пищу и обязательно употреблять в пищу целые свежие овощи и фрукты, цельные зерна, орехи и бобовые. Также стоит есть овощи и фрукты разных цветов, чтобы получить наибольшую пользу.

Избегайте употребления избыточного количества алкоголя

Несмотря на то, что в умеренных количествах алкоголь может оказаться даже полезным, в больших количествах его потребление имеет противоположный эффект. А это все, что превышает один напиток в день для женщин или два напитка в день для мужчин. Специалисты отмечают, что почти все, кто сократил потребление алкоголя, сообщили, что чувствуют себя отлично вместе с балансом ряда биомаркеров, включая снижение общего холестерина.

Избегайте обработанных, рафинированных продуктов

Диетологи советуют избегать обработанных рафинированных продуктов, содержащих углеводы и добавленный сахар. Если вы регулярно едите эти продукты, вы, вероятно, заметите повышение уровня триглицеридов и понижение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности. Хотя углеводы снабжают организм топливом и необходимы для здорового уровня энергии, они не должны составлять более 60% вашего рациона. Это также должны быть сложные углеводы с высоким содержанием питательных веществ, таких как сладкий картофель, бананы, бобовые, киноа и гречка.

Избегайте сидячего образа жизни

В случае, если вы буквально прикованы к рабочему столу, старайтесь получить достаточное количество физических упражнений. Вам не обязательно бежать марафон, чтобы ваши конечности были в движении. Будь то езда на велосипеде, пеший туризм, фехтование или игра в футбол, движение вашего тела поддержит здоровье. Участие в занятиях, которые вы любите, поможет вам сохранить привычку двигаться.

Избегайте длительного стресса без лечения

Медики указывают не то, что если вы чувствуете постоянные симптомы стресса – это то, что нужно лечить. Ведь когда мы испытываем хронический уровень стресса, это становится фактором риска повышения холестерина. Кроме того, стресс может способствовать выбору образа жизни, являющегося фактором риска высокого уровня холестерина, например неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя и отсутствие физических упражнений.

Избегайте диеты без клетчатки

Диетологи также советуют больше уделять внимание выбору продуктов, богатых клетчаткой, ведь она оказывает непосредственное влияние на снижение уровня холестерина. Природные полезные вещества включают орехи, бобы, овсяные отруби, цельные зерна, овощи и фрукты. Например, овощи дают вам дополнительную пользу, поскольку снабжают ваше тело антиоксидантами и фитонутриентами, которые поддерживают крепкое здоровье. А когда человек начинает чувствовать себя лучше и бодрее, он может почувствовать желание начать пробовать новую растительную пищу.

