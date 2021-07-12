Британка опозорилась на приеме у врача и похудела на 68 кг

45-летней жительнице Великобритании Саре Дэй удалось похудеть на 68 килограммов. Она решила привести себя в форму после того, как опозорилась на приеме у врача, чуть не сломав весы.

Своей историей женщина поделилась с изданием Daily Record. Как оказалось, в юности она была достаточно худой и никогда не ограничивала себя в еде. По настоящему переедать и употреблять много алкоголя Сара стала начиная с 2014 года, когда умерла ее мама, случился развод с мужем, вскоре после чего погиб и он.

"Я ела кучу вредной пищи. Постоянно покупала пиццу. Я вообще не контролировала питание", – рассказала Дэй.

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Ее вес постоянно рос, но женщина не предавала этому значения и считала смешными людей, которые занимаются спортом. В 2019 году, почувствовав себя хуже, Сара решила пойти к своему терапевту. Однако доктор не смог измерить ее вес, поскольку весы зашкалили. После этого женщина поняла, что никто, кроме себя самой, ей помочь не сможет.

В поликлинике ей предложили присоединиться к группе худеющих. Вес Сары на тот момент составлял больше 146 кг. Однако первое время ей было очень сложно заставить себя заниматься спортом и отказаться от ужинов и вечеринок с друзьями. Но близкие поддержали женщину и в феврале 2020 года она таки отправилась в зал, который вскоре закрыли из-за пандемии COVID-19. Тогда Дэй начала регулярно заниматься на велотренажере дома и много ходить.

Британка полностью отказалась от вредной пищи, алкоголя и каждый день проходила по 10-15 километров. В результате к январю 2021 года Дэй удалось похудеть до 76 килограммов.

"Я никогда не вернусь к прошлой себе. Спорт и здоровое питание стали частью моей жизни", – подытожила она.

Напомним, ранее также американке удалось за четыре месяца сбросить 19 килограммов. Женщине сейчас 52 года. В достижении такого результата ей помогли:

подсчет калорий и их дефицит;

взвешивание еды;

ежедневные тренировки: ходьба пешком, пилатес, тренажеры;

наращивание мышечной массы;

больше белка – греческий йогурт, нежирный творог, постное мясо, рыбу, яичные белки и миндаль;

меньше сахара;

отсутствие алкоголя;

стоячий режим работы.

Также украинский певец и телеведущий Олег Кензов за две недели сбросил 16 кг благодаря домашним физическим нагрузкам. Кроме того, артист питался творогом, сыром с медом, а иногда с луком и укропом.

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