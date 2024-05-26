Брусника: маленькая красная ягода с большими преимуществами для здоровья

Среди полезных ягод особое место занимает маленькая красная брусника. Существует несколько дополнительных названий этого фрукта, например красная ягода, толокнянка, куропатка и аляскинская клюква.

Она известна высоким содержанием питательных веществ и полезна для здоровья, в том числе для здоровья и контроля веса. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с преимуществами этого "суперфрукта".

Помогает контролировать вес

Брусника помогает сбросить вес, ведь содержит 54 калории в порции 3/4 стакана (100 г). Этот диетический продукт доказывает, что очень полезен для тех, кто стремится похудеть. Однако следует уточнить у своего диетолога рекомендованную дневную норму потребления.

Улучшает здоровье сердца

Кроме того, при употреблении брусники снижается триглицерид, она также способствует кровотоку и предотвращает прогрессирование атеросклероза. Также эта ягода может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, снизив артериальное давление и повысив уровень холестерина ЛПВП. Кроме того, соединения под названием антоцианы, придающие бруснике красный оттенок, могут помочь защитить клетки сердца от окислительного повреждения.

Хорошо для здоровья полости рта

Эта ягода также очень полезна для лечения дрожжевых инфекций полости рта. Ведь она может помочь предотвратить развитие ротовых микробов, которые могут привести к дрожжевым инфекциям во рту. Это достигается благодаря тому, что содержащиеся в бруснике растительные компоненты могут бороться с микробами, которые вызывают заболевания десен и накопление налета на зубах.

Контроль уровня сахара в крови

Но и это еще не все, ведь известно о том, что брусника известна своими полезными свойствами для диабетиков. При ее регулярном употреблении уровень можно регулировать уровень сахара в крови и инсулина. Например, уровень инсулина у женщин, употреблявших 150 г пюре из ягод брусники с тремя столовыми ложками (35 г) сахара, был на 17% ниже, чем раньше.

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