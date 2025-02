Брюссельская капуста: польза, преимущества и значения в рационе

Брюссельская капуста — это не только вкусный, но и полезный овощ, который можно готовить разными способами и легко ввести в свой рацион. Она имеет многочисленные преимущества для здоровья, а ее регулярное потребление поможет поддержать организм.

Добавление брюссельской капусты к обеденным блюдам в качестве гарнира или в качестве закуски с вином может стать отличным выбором для вашего здоровья. Какие преимущества этого овоща должны заставить вас включить его в ваше меню, рассказали в Eat This, Not That.

Предотвращает развитие хронических заболеваний

Брюссельская капуста является отличным вариантом для здорового питания благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию питательных веществ, таких как клетчатка, витамины K и C. В частности, витамин K способствует здоровью костей и свертываемости крови, а витамин C поддерживает иммунитет и защищает организм от хронических заболеваний.

Улучшает здоровье сердца

Брюссельская капуста является отличным источником омега-3 жирных кислот таких, как альфа-линолевая кислота (ALA), которую организм не может производить самостоятельно. Она поддерживает сердце, легкие и иммунную систему, защищая от различных заболеваний. Всего половина стакана вареной брюссельской капусты (около 75 г) обеспечивает 135 мг ALA, что делает ее идеальным компонентом к вашей диете, особенно если вы стремитесь похудеть.

Укрепляет иммунную систему

Употребление брюссельской капусты может укрепить вашу иммунную систему благодаря высокому содержанию витамина С. Так всего 100 г вареной капусты покрывают 81% суточной потребности в этом витамине, который поддерживает здоровье тканей и иммунитет.

Поддерживает сытость

Брюссельская капуста богата пищевыми волокнами, которые замедляют пищеварение, придают ощущение сытости на более долгое время и помогают контролировать аппетит. Чтобы усилить этот эффект, сочетайте капусту с белковыми продуктами, такими как жареная курица, лосось или чечевица.

Уменьшает воспаление

Брюссельская капуста является отличным источником витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, что делает ее полезной для здоровья. Регулярное употребление может помочь снизить риск рака, улучшить артериальное давление и уровень сахара в крови, а также способствовать уменьшению воспаления и потере веса.

Способствует здоровью кишечника

Брюссельская капуста — это отличный источник растворимой клетчатки, которая полезна для тех, кто придерживается диеты с низким содержанием углеводов. Она способствует здоровью кишечных бактерий и облегчает пищеварение, что помогает наладить регулярность стула.

