Факты о капусте, о которых вы не знали: преимущества и причины добавить ее к рациону

Капуста – это полезный и популярный овощ, который используется в салатах и имеет низкие полезные свойства для здоровья. Кроме того, капуста является одним из старейших овощей, употреблявшихся еще в Древнем Риме и Греции за свои лечебные свойства.

Если вам кажется, что вам известно о капусте все, предлагаем ознакомиться с некоторыми фактами, о которых вы могли не знать. Способна удивить капуста. рассказали в Eat This, Not That.

Капуста существует уже более 4000 лет

Капуста имеет тысячелетнюю историю и является одним из самых древних овощей, появившихся в Южной Европе около 4000 лет назад. Ее увезли в Европу кельтские кочевники в 600 году до н.э., где она была популярна среди древних греков и римлян, ценивших ее лечебные свойства.

Капуста содержит много витамина С

Все виды капусты богаты витамином С, а всего полстакана этого овоща уже обеспечивают организм около 45% суточной нормы этого витамина. Витамин С помогает в профилактике некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому, если добавить этот овощ в рацион, он может принести немало пользы.

Одна чашка капусты содержит около 20 калорий

Капуста имеет выразительный вкус и аромат, но содержит всего 22 калории на чашку, что делает ее отличным выбором для контроля калорий. Используйте капусту вместо продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как хлеб или макароны, чтобы снизить калорийность блюд. Например, листья капусты могут заменить булочки для гамбургеров, а нашинкованная капуста – лапшу в спагетти болоньезе.

Краснокочанная капуста полезнее зеленой

Краснокочанная капуста может быть особенно полезна благодаря содержанию антоцианов, которые обеспечивают ее красный цвет и обладают противовоспалительными, противовирусными и противораковыми свойствами. Эти флавоноиды помогают предотвращать заболевания и улучшают общее состояние здоровья.

Красная капуста может быть индикатором pH

Краснокочанная капуста может служить индикатором рН благодаря антоцианам, изменяющим цвет в зависимости от кислотности. Капуста становится красной в кислой среде и голубовато-зеленой в щелочной. Это может быть полезно для определения уровня pH разных веществ.

Капуста напа является отличным источником клетчатки

Капуста напа благодаря содержанию растворимых и нерастворимых волокон полезна для снижения холестерина, улучшения работы сердца и поддержания регулярности пищеварения. Она также может помочь в борьбе с диабетом и обеспечить продолжительное чувство сытости. Используйте ее в супах и жареных блюдах для максимального эффекта.

