Лучший овощ для очищения печени: почему следует добавить в рацион брокколи

Печень играет ключевую роль в здоровье, выполняя более 500 функций, среди которых производство желчи, очищение токсинов и регулирование уровня холестерина и глюкозы в крови. Ее функциональность существенно влияет на общее состояние организма и может быть решающей для поддержания здоровья.

Чтобы обеспечить работу этого важнейшего органа, следует добавить в рацион полезных продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как брокколи. Почему эта капуста важна для печени и как она действует на организм, рассказали в Eat This, Not That !

В общем, для улучшения работы печени следует ограничить потребление добавленного сахара, алкоголя и жареной пищи. Кроме того, в рацион следует добавить цельнозерновые продукты, бобовые, здоровые жиры, а также большое количество фруктов и овощей. Однако, по словам медицинского эксперта Лорен Манакер, именно брокколи является лучшим овощем для здоровья печени.

Манакер утверждает, что брокколи, как крестоцветный овощ, содержит природные соединения дииндолилметан и глюкорафанин, которые поддерживают здоровье печени. Они известны своими противораковыми свойствами, а также эффективно помогают поддерживать естественный процесс детоксикации печени.

Соединения дииндолилметан и глюкорафанин, присутствуют в брокколи и других крестоцветных овощах, таких как цветная капуста и капуста броколетти. Такие овощи обладают антиоксидантными свойствами, которые полезны для печени и общего здоровья всего организма.

