Были симптомы гриппа и головные боли: в Конго из-за вспышки неизвестного вируса погибли более 140 человек

На юго-западе Демократической Республики Конго за ноябрь от неизвестной болезни погибло 143 человека. Ситуация крайне тревожная, поскольку количество инфицированных продолжает расти.

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Об этом заявил агентству Reuters лидер гражданского общества Сефориен Манзанса. У пациентов – и это подтвердили местные власти – наблюдались симптомы якобы гриппа, в том числе жар и сильные головные боли.

Заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки, где произошла вспышка инфекции, и министр здравоохранения провинции Аполлинер Юмба подтвердили, что произошли летальные случаи.

На места направлены эксперты, чтобы собрать образцы и провести анализы.

"Панзи – это сельская зона здравоохранения, поэтому здесь существуют проблемы с поставками лекарств", – сказал Манзанза.

Власти признали, что многие зараженные умирали в дома и не получали никакого лечения. В особой зоне риска – женщины и дети.

Представитель ВОЗ заявил 3 декабря, что агентство ООН по здравоохранению было уведомлено о наличии заболевания на прошлой неделе, и оно работает совместно с министерством здравоохранения Конго над проведением дополнительных расследований.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Министерство здравоохранения Украины напомнило о ежегодной вакцинации против гриппа. Прививка снижает риск заболевания, а в случае заражения может предотвратить осложнения.

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