Осложнения можно предотвратить: в Минздраве призвали украинцев вакцинироваться от гриппа

Министерство здравоохранения Украины напомнило о ежегодной вакцинации против гриппа. Прививка снижает риск заболевания, а в случае заражения может предотвратить осложнения.

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Об этом рассказала пресс-служба Минздрава. Самые частые осложнения гриппа это:

– ушные инфекции;

– воспаления легких, сердечной мышцы, головного мозга;

– воспаления мышечной ткани;

– полиорганная недостаточность, к примеру, дыхательная или почечная.

В первую очередь вакцинация против гриппа рекомендована беременным; людям с хроническими заболеваниями; лицам от 65 лет; медикам, работникам социальной сферы, торговли, педагогам, военным и т.д.; детям от шести месяцев до двух лет; пациентам с ослабленной иммунной системой из-за заболеваний либо приема некоторых медикаментов.

В Украине есть две вакцины от гриппа, и они идентичны за составом и формируют идентичную защиту. "Поэтому "лучшая" из них та, которая вам доступна", – указали в министерстве.

С начала эпидсезона заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, начавшимся в октябре, переболели уже 941 629 украинцев. Это на 17,6% меньше, чем за тот же период в 2023 году.

Инфографика на основе материала врача-фтизиопульмонола Оксаны Молодой для Национального портала по иммунизации:

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября педиатр Евгений Комаровский заявлял, что в Украине на тот момент еще не было эпидемии гриппа. Начался сезонный рост заболеваемости, но "надо спокойно к этому относится на данном этапе и думать о мерах профилактики".

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