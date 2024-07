Быстро растапливает жир и имеет стабильный результат: диета, которая 'работает'

Установление реалистичных ожиданий и постепенное снижение веса являются ключевыми факторами для успеха, считает Александр Лайтстоун Борсанд, доктор медицинских наук и сертифицированный врач по медицине образа жизни. Такое мнение о медленном похудении поддерживают большинство экспертов.

По мнению доктора медицинских наук, установление реалистических целей всегда вызывает затруднения, но такой этап в будущем позволит получить долгосрочные изменения. Каким способом лучше худеть и добиваться результатов, пишет Eat This Not That.

Быстрое или медленное похудение?

Исследования показывают, что быстрая потеря веса может быть столь же эффективной на длительной основе, как и медленное похудение. Это также позволяет добиваться желаемых результатов быстрее, что повышает уверенность в себе. По словам специалистов, быстрое похудение может заметно улучшить не только цифры на весах, но общее состояние здоровья.

Как худеть?

По мнению экспертов, одним из лучших методов похудения является периодическое голодание. Доктор Борсанд рекомендует использовать метод 16/8, поскольку он помогает оптимизировать определенные гормоны, способствующие расщеплению жира для получения энергии.

При методе 16/8 следует голодать в течение 16 часов ежедневно и ограничивать окно приема пищи до 8 часов. Обычно это означает, что первый прием пищи начинается около полудня, а последний – в 20:00.

Если этот метод кажется слишком резким, вы можете попробовать метод 14:10.

Метод интервального голодания 14:10 позволяет телу оптимально переключаться на сжигание жира для энергии и способствует потере веса, соответствуя естественному циркадному ритму. Этот подход к питанию может быть эффективным, поскольку позволяет телу использовать жировые запасы как источник энергии, особенно учитывая естественные ритмы активности и покоя.

Что говорят врачи о кето-диете

Кето-диета, поощряющая извлечение углеводов из рациона, не является лучшим выбором для потери жира, как можно было бы предположить. По мнению экспертов, такой способ питания с низким содержанием углеводов влияет на истощение гликогена (углеводов, хранящихся в печени и мышцах). Углеводы заставляют организм содержать в три-четыре раза больше воды, чем до белка и жира, поэтому резкое сокращение приведет к быстрой "потере веса", – говорят эксперты.

Как лучше худеть с помощью периодической голодовки

По мнению врачей, есть все, что угодно во время периода еды, не лучший способ приблизиться к быстрой потере жира. И хотя дефицит калорий необходим для потери жира, состав этих калорий очень важен. Поэтому для лучших результатов добавьте больше полезных жиров в свой рацион, потому что "жир увеличивает сытость или ощущение сытости".

Кроме него, обратите внимание на белок, который поможет поддержать сытность и поможет мышцам. На помощь могут прийти протеиновые добавки, содержащие по меньшей мере 20 г белка на порцию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о диетах, которые вредят вашему сердцу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.