Быстрый метаболизм: 10 простых способов заставить тело сжигать жир

Кто из нас не мечтает о легком способе похудения, работающем даже тогда, когда мы отдыхаем? Быстрый метаболизм – ключ к эффективному сжиганию калорий и уменьшению жировых отложений без изнурительных тренировок или суровых диет.

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Однако часто вокруг этой темы возникает множество мифов и ложных представлений. Издание eatthis.com собрало 10 проверенных способов ускорить метаболизм и помочь вашему телу работать на результат.

Добавляйте в рацион матча

Матча – это японский зеленый чай, изготовленный из измельченных листьев тенча, и его польза поражает. Он содержит эпигалокатехингалат (EGCG), концентрация которого в 137 раз выше, чем в обычном зеленом чае. Это вещество помогает расщеплять жир и блокирует образование новых жировых клеток. Например, исследования показали, что мужчины, ежедневно получавшие 136 мг EGCG (эквивалент 4 граммов матча), теряли вдвое больше веса и вчетверо больше жира на животе за 3 месяца.

Принимайте витамин D

Этот витамин необходим для поддержания мышечной массы, активно сжигающей калории. Однако только 20% людей получают его в достаточном количестве. Употребляйте лосось (100 г обеспечивает 90% суточной нормы), тунец, яйца или обогащенные продукты. Если этого мало, добавьте пищевые добавки.

Выбирайте органические продукты

Питание натуральной говядиной, яйцами и молоком без дополнительных гормонов помогает избежать нарушений в работе гормональной системы. Это способствует сохранению здорового обмена веществ.

Не переедайте, ешьте три раза в день

Исследования показали, что чрезмерная частота еды может способствовать накоплению жира в области живота. Соблюдайте три сбалансированных приема в день, чтобы избежать подобного эффекта.

Откажитесь от диетических газированных напитков

Хотя они содержат ноль калорий, искусственные подсластители могут повышать аппетит и способствовать увеличению веса. Лучше выбирайте воду или травяные чаи.

Добавьте темный шоколад

Ежедневное употребление 40 г темного шоколада снижает уровень стрессовых гормонов, замедляющих метаболизм. Выбирайте шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%).

Выбирайте цельнозерновые продукты

Организму требуется больше усилий для переваривания цельного зерна, что увеличивает расход энергии. Включайте в рацион киноа, овсянку, коричневый рис и цельнозерновой хлеб.

Работайте стоя несколько часов в день

Вместо сиденья попробуйте стоять во время работы. Всего 3 часа стояния ежедневно помогают сжечь до 120 дополнительных калорий, что эквивалентно потере 3,5 кг жира в год.

Не бойтесь углеводов вечером

Исследования доказали, что употребление углеводов перед сном повышает термогенез на следующий день, способствуя более активному сжиганию калорий.

Употребляйте обезжиренное молоко

Кальций в молоке ускоряет расщепление жира. Регулярное употребление молочных продуктов способствует снижению веса.

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