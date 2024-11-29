Быстрый метаболизм: 10 простых способов заставить тело сжигать жир
Кто из нас не мечтает о легком способе похудения, работающем даже тогда, когда мы отдыхаем? Быстрый метаболизм – ключ к эффективному сжиганию калорий и уменьшению жировых отложений без изнурительных тренировок или суровых диет.
Однако часто вокруг этой темы возникает множество мифов и ложных представлений. Издание eatthis.com собрало 10 проверенных способов ускорить метаболизм и помочь вашему телу работать на результат.
Добавляйте в рацион матча
Матча – это японский зеленый чай, изготовленный из измельченных листьев тенча, и его польза поражает. Он содержит эпигалокатехингалат (EGCG), концентрация которого в 137 раз выше, чем в обычном зеленом чае. Это вещество помогает расщеплять жир и блокирует образование новых жировых клеток. Например, исследования показали, что мужчины, ежедневно получавшие 136 мг EGCG (эквивалент 4 граммов матча), теряли вдвое больше веса и вчетверо больше жира на животе за 3 месяца.
Принимайте витамин D
Этот витамин необходим для поддержания мышечной массы, активно сжигающей калории. Однако только 20% людей получают его в достаточном количестве. Употребляйте лосось (100 г обеспечивает 90% суточной нормы), тунец, яйца или обогащенные продукты. Если этого мало, добавьте пищевые добавки.
Выбирайте органические продукты
Питание натуральной говядиной, яйцами и молоком без дополнительных гормонов помогает избежать нарушений в работе гормональной системы. Это способствует сохранению здорового обмена веществ.
Не переедайте, ешьте три раза в день
Исследования показали, что чрезмерная частота еды может способствовать накоплению жира в области живота. Соблюдайте три сбалансированных приема в день, чтобы избежать подобного эффекта.
Откажитесь от диетических газированных напитков
Хотя они содержат ноль калорий, искусственные подсластители могут повышать аппетит и способствовать увеличению веса. Лучше выбирайте воду или травяные чаи.
Добавьте темный шоколад
Ежедневное употребление 40 г темного шоколада снижает уровень стрессовых гормонов, замедляющих метаболизм. Выбирайте шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%).
Выбирайте цельнозерновые продукты
Организму требуется больше усилий для переваривания цельного зерна, что увеличивает расход энергии. Включайте в рацион киноа, овсянку, коричневый рис и цельнозерновой хлеб.
Работайте стоя несколько часов в день
Вместо сиденья попробуйте стоять во время работы. Всего 3 часа стояния ежедневно помогают сжечь до 120 дополнительных калорий, что эквивалентно потере 3,5 кг жира в год.
Не бойтесь углеводов вечером
Исследования доказали, что употребление углеводов перед сном повышает термогенез на следующий день, способствуя более активному сжиганию калорий.
Употребляйте обезжиренное молоко
Кальций в молоке ускоряет расщепление жира. Регулярное употребление молочных продуктов способствует снижению веса.
Ранее OBOZ.UA писал о растениях, борющихся с аппетитом и жиром.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.