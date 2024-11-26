Секрет похудения от природы: как Thunder God и другие растения помогут похудеть

Thunder God может быть полезным для тех, кто стремится снизить вес. Ученые из Гарварда, исследуя традиционное китайское растение, называемое Богом Грома, обнаружили его способность снижать аппетит, что может стать прорывом в борьбе с ожирением.

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По данным исследования, опубликованного в журнале Cell, Thunder God работает путем усиления влияния лептина – гормона, контролирующего аппетит. Он посылает сигнал в мозг, когда организм насыщен. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Исследователи предполагают, что нечувствительность к лептину может являться одной из причин ожирения. В ходе экспериментов мышам с ожирением вводили высокие дозы экстракта Thunder God, что привело к снижению еды на 80% по сравнению с контрольной группой. Три недели спустя мыши, получавшие экстракт, потеряли 45% своей массы тела (20,4 кг), тогда как контрольная группа не продемонстрировала потери веса.

"Этот метод может эффективно бороться с ожирением и улучшать здоровье пациентов, имеющих проблемы с избыточным весом, а также сопутствующими заболеваниями, такими как болезни сердца, ожирение печени и диабет 2 типа", – рассказывает автор исследования Умут Озджан, эндокринолог Бостонской детской больницы и Гарвардской медицинской школы

Пока не доказано, будет ли это растение такой же эффект на уровень лептина в организме человека, но существуют и другие известные травы, способствующие снижению веса. Некоторые из них можно найти прямо на кухне.

Белый чай

Исследование в журнале Nutrition and Metabolism показало, что белый чай способствует липолизу (расщеплению жира) и препятствует образованию новых жировых клеток. Кофеин и содержащиеся в чае эпигалокатехин-3-галлат (EGCG) активно влияют на жировые клетки.

Мята перечная

Исследование, опубликованное в Journal of Neurological and Orthopedic Medicine, показало, что вдыхание аромата мяты каждые два часа может способствовать снижению веса. Участники эксперимента теряли до 2,3 кг в месяц. Мята посылает в мозг сигнал о насыщении.

Чай улун

Улун, известный как "черный дракон", – легкий цветочный чай с содержанием катехинов, способствующих метаболизму липидов. Исследование, проведенное в Китае, выявило, что люди, регулярно пили улун, теряли 2,7 кг за шесть недель – примерно по 450 г еженедельно.

Петрушка

Эта зелень содержит много фолиевой кислоты, витамина группы B, который полезен настроению и способствует борьбе с раковыми клетками. Витамины группы B помогают генам блокировать резистентность к инсулину и снижают образование жировых клеток. "Витамины B, в частности B12 и фолиевая кислота, играют ключевую роль в эпигенетике", – отмечает профессор Кевин Л. Шалинске из Университета штата Айова.

Корица

Корица содержит антиоксиданты, способствующие изменению состава тела и повышающие чувствительность к инсулину. Исследования на животных показали, что добавление корицы в рацион уменьшает накопление жира на животе. В исследованиях American Journal of Clinical Nutrition указано, что добавление одной чайной ложки корицы в пищу стабилизирует уровень сахара в крови.

Черный перец

Пиперин, активное соединение в черном перце, издавна используется в восточной медицине. Исследования выявили, что он способствует уменьшению воспаления и предотвращает образование новых жировых клеток, что приводит к снижению уровня холестерина и уменьшению жировых отложений.

Горчичные зерна

Ученые из Оксфордского политехнического института установили, что употребление 1 чайной ложки горчицы ускоряет метаболизм на 25% в течение нескольких часов после еды.

Ранее OBOZ.UA писал о пищевых привычках, которые помогут похудеть.

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