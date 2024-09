Быстрый ужин, разрушающий здоровье: почему не стоит злоупотреблять замороженной пиццей

Замороженная пицца - это вкусное блюдо, что можно легко съесть и для приготовления которого не надо тратить много времени. Однако такое, на первый взгляд, идеальное блюдо, имеет свою обратную сторону, в частности, в составе пиццы часто есть много насыщенных жиров, натрия и рафинированных углеводов.

Из-за этого ее стоит есть редко, выбирать варианты с лучшим составом, проверяя этикетки, а также готовить полезную альтернативу самостоятельно. Что стоит знать перед тем, как купить замороженную пиццу, рассказали в Eat This, Not That.

Популярность этого полуфабриката

Популярность замороженной пиццы обусловлена ее доступностью, ценой и удобством как в приготовлении, так и в употреблении. Кроме того, новые технологии позволят эффективнее замораживать продукты, такие как пицца и хлеб, занимая важное место на рынке. Именно поэтому, спрос на пиццу будет продолжать расти в ближайшие годы. Однако стоит обращать внимание на состав и качество таких продуктов, поскольку это важно для соблюдения сбалансированного рациона.

Состав замороженной пиццы

Хотя замороженная пицца популярна из-за своего удобства, однако она часто может содержать высокие уровни натрия и насыщенных жиров. Например, одна порция может содержать до 980 мг натрия, что является значительной частью суточной нормы, а также много рафинированных углеводов, которые не имеют питательной ценности. Чтобы уменьшить риски, выбирайте пиццу с меньшим количеством натрия и жиров, или готовьте пиццу дома, чтобы контролировать состав и количество продуктов.

Значение и влияние на здоровье

Регулярное употребление обработанной пищи с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров и рафинированных углеводов может существенно ухудшить здоровье. Это повышает риск высокого давления, плохого холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшите потребление таких продуктов, как замороженная пицца, чтобы поддерживать нормальный уровень давления и холестерина. Кроме того, выбирайте натуральные продукты для профилактики диабета и других проблем.

Здоровые альтернативы

Чтобы выбрать более полезную замороженную пиццу, выбирайте варианты на закваске или из цельнозернового теста, что лучше для здоровья кишечника. Кроме того, уменьшите порции и дополняйте их овощным гарниром, чтобы увеличить количество клетчатки и избежать переедания. Это позволит наслаждаться пиццей и поддерживать здоровый рацион.

