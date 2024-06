Что станет с телом, если есть пиццу еженедельно: риски и предостережения

Если у вас нет свободного времени на приготовление ужина после тяжелого дня, вероятно вы часто заказываете пиццу и являетесь фанатом этого блюда. Что неудивительно, потому что пицца является доступным и популярным фастфудом в большинстве стран мира, что имеет множество вариаций, которые могут существенно отходить от традиций итальянской кухни.

Однако регулярное потребление пиццы может оказать влияние на ваше здоровье из-за высокого содержания калорий, насыщенных жиров и натрия, поэтому важно соблюдать баланс в рационе, потребляя пиццу в разумном количестве. В Eat This, Not That! рассказали, почему важно ограничить потребление пиццы и как избежать возможных негативных последствий для организма.

Риск развития сердечных заболеваний

Если вы потребляете пиццу регулярно в значительном количестве, это может негативно сказаться на вашем здоровье. Например, один кусочек сырной пиццы может содержать от 400 калорий, а также насыщенные жиры, увеличивающие риск сердечных заболеваний. Регулярное потребление в больших объемах может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Быстрый набор лишнего веса

Есть 2-3 кусочка магазинной пиццы означает получение от 800 до 1200 калорий, что составляет от 40 до 60% вашей дневной нормы. Эта цифра может значительно возрастать, если вы добавляете к пицце пепперони или другие высококалорийные начинки. Такое высокое калорийное содержание может способствовать чрезмерному набору веса в долгосрочной перспективе.

Дефицит клетчатки в рационе

Обычно, тесто для пиццы готовят из обогащенной пшеничной муки, которая имеет ограниченное количество клетчатки. Регулярное потребление таких продуктов может привести к недостаточному употреблению целых зерен, что важно для здоровья желудочно-кишечного тракта и способствует снижению риска рака и повышению холестерина.

Повышенный риск развития рака

Пицца, содержащая жирные мясные продукты, такие как пепперони, бекон и колбаса, может увеличить риск развития некоторых форм рака, особенно при ее регулярном потреблении. Замена этих высокожирных ингредиентов на овощи с высоким содержанием клетчатки может улучшить эту ситуацию и стать лучшим вариантом для вашего рациона.

Вы можете получить больше ликопина

Ликопин, который содержится в томатных продуктах и в томатном соусе, является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений от свободных радикалов. Его регулярное потребление через пиццу может способствовать снижению риска сердечных заболеваний, рака простаты и дегенерации желтого пятна.

