Пицца-диета: особенности рациона и план питания

А вы знали, что похудеть можно не отказывая себе в любимой еде? В частности, чтобы худеть вкусно, достаточно есть пиццу с натуральным томатным соусом без сахара, перебродившим тестом, имеющим пониженную чувствительность к глютену и вкусными начинками.

Пицца-диета - это решение для тех, кому трудно решиться на радикальное изменение в рационе, однако есть желание изменить свою жизнь к лучшему. В Eat This, Not That! рассказали, как такая диета помогает терять вес и что может измениться при изменении рациона.

Уменьшается тяга к еде и сохраняется сытость

Исследования показали, что мука каменного помола имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с промышленной, что замедляет ее всасывание и предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови. Это помогает дольше оставаться сытыми и избегать возможного переедания.

Быстрое похудение

Пицца-диета позволяет контролировать калории и размер порций, которые вы потребляете в течение дня. Таким образом вы не отказываете себе в любимой еде, не испытывая при этом стресс и начинаете худеть уже в течение первой недели. Также, стоит отметить, что во время такой диеты следует придерживаться основных принципов здорового питания, однако стоит проконсультироваться с диетологом перед выбором такого рациона.

Уменьшение чувствительности к глютену

Если у вас есть чувствительность к глютену и вы не можете есть обычную пиццу, с этой диетой вы не только сможете попробовать это блюдо, но и начнете стремительно худеть. Это стало возможно благодаря 36-часовому процессу ферментации, во время которого тесто поднимается и расщепляет большую часть клейковины.

Полезные продукты для рациона

Для пиццы используются томатный соус без сахара и свежие овощи, нежирные белки (курица, индейка, морепродукты), а также умеренное количество нежирного сыра. Кроме того, пицца-диета предусматривает включение пиццы как части общего сбалансированного рациона, содержащего разнообразные продукты для обеспечения всех необходимых питательных веществ.

