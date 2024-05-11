Углеводная диета: что следует знать об этом цикле питания

Углеводная диета является особым типом питания, которого придерживаются спортсмены и бодибилдеры, которым необходимо поддерживать форму. Такая диета может помочь быстро похудеть и подстроиться в соответствии с индивидуальными потребностями человека.

Такая диета работает по принципам цикличности, меняя дни с высоким содержанием углеводов, дни без углеводов и дни с низким содержанием углеводов. Как это работает и как помогает поддерживать желаемую форму, узнавали в OBOZ.UA.

О необходимости углеводов для организма

Хотя некоторые считают, что организму не нужны углеводы из-за их способности накапливать вес, однако это совсем не соответствует действительности. Углеводы, жиры и белки являются частью идеальной диеты. Именно углеводы действуют как топливо для организма, а потому они необходимы для жизнедеятельности.

Что происходит с телом во время диеты

Углеводный цикл - это стратегия высокого уровня питания, которая чередуется между высоким и низким потреблением углеводов и используется в коротких фазах. Такой метод позволяет использовать жир в организме в качестве топлива, стимулируя его быстрое сжигание и потерю веса.

В каких продуктах содержится источник углеводов

Отличным источником для углеводов является коричневый рис, овсянка и киноа. Кроме цельнозерновых каш в рационе должны присутствовать свежие овощи и фрукты, а также орехи, которые также являются незаменимым источником углеводов.

Преимущества диеты

Такая диета чередует содержание высокого и низкого содержания углеводов, что делает ее эффективной при похудении. Она помогает повысить уровень хорошего холестерина и улучшить чувствительность к инсулину. Также она положительно действует на уровень гормонов щитовидной железы, а именно тестостерона и лептина.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как худеть без ограничений в рационе.

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