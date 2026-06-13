Бьётся 100 тысяч раз в день: 10 удивительных фактов о сердце

Сердце человека ежедневно выполняет колоссальный объем работы, обеспечивая циркуляцию насыщенной кислородом крови по всему организму. За сутки оно совершает более 100 тысяч сокращений и перекачивает более 7 тысяч литров крови.

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Орган также поддерживает работу сложной сети кровеносных сосудов общей длиной около 96 560 километров. OBOZ.UA рассказывает 10 фактов о сердце, которые вы могли не знать.

Более 100 тысяч ударов ежедневно

Одним из самых поразительных фактов является то, чтосердце человека сокращается более 100 тысяч раз в день. За это время оно перекачивает примерно 5678 литров крови каждую минуту, что в итоге составляет более 7 570 литров в сутки.

Сосудов хватит, чтобы дважды обогнуть Землю

Система кровообращения человека также поражает своими масштабами. Общая длина кровеносных сосудов в организме достигает более 96 тысяч километров, чего достаточно, чтобы дважды обогнуть Землю.

Женское сердце бьется быстрее

Специалисты отмечают, что средняя частота сердечных сокращений у женщин примерно на восемь ударов в минуту выше, чем у мужчин.

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Размер сердца зависит от возраста

Сердце взрослого человека по размеру можно сравнить с двумя сложенными вместе ладонями, а сердце ребенка — с кулаком –.

Почти все клетки зависят от сердца

Почти каждая клетка человеческого организма получает кровь благодаря работе сердца. Исключением является только роговица глаза.

Левая и правая части имеют разные функции

Правая часть сердца отвечает за перекачку крови в легкие, тогда как левая обеспечивает ее дальнейшее движение по всему телу.

Больше всего сердечных приступов – на Рождество

Больше всего случаев сердечных приступов в течение года фиксируется на Рождество, а также в день после Рождества и на Новый год.

Понедельник — самый рискованный день

Больше сердечных приступов происходит в понедельник, чем в любой другой день недели.

Как сообщал OBOZ.UA, крепкий иммунитет помогает организму не только эффективнее бороться с вирусами и инфекциями, но и поддерживать здоровье на протяжении многих лет. Ученые все чаще связывают состояние иммунной системы с темпами старения и риском развития хронических заболеваний.

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