Бьётся 100 тысяч раз в день: 10 удивительных фактов о сердце
Сердце человека ежедневно выполняет колоссальный объем работы, обеспечивая циркуляцию насыщенной кислородом крови по всему организму. За сутки оно совершает более 100 тысяч сокращений и перекачивает более 7 тысяч литров крови.
Орган также поддерживает работу сложной сети кровеносных сосудов общей длиной около 96 560 километров. OBOZ.UA рассказывает 10 фактов о сердце, которые вы могли не знать.
Более 100 тысяч ударов ежедневно
Одним из самых поразительных фактов является то, чтосердце человека сокращается более 100 тысяч раз в день. За это время оно перекачивает примерно 5678 литров крови каждую минуту, что в итоге составляет более 7 570 литров в сутки.
Сосудов хватит, чтобы дважды обогнуть Землю
Система кровообращения человека также поражает своими масштабами. Общая длина кровеносных сосудов в организме достигает более 96 тысяч километров, чего достаточно, чтобы дважды обогнуть Землю.
Женское сердце бьется быстрее
Специалисты отмечают, что средняя частота сердечных сокращений у женщин примерно на восемь ударов в минуту выше, чем у мужчин.
Размер сердца зависит от возраста
Сердце взрослого человека по размеру можно сравнить с двумя сложенными вместе ладонями, а сердце ребенка — с кулаком –.
Почти все клетки зависят от сердца
Почти каждая клетка человеческого организма получает кровь благодаря работе сердца. Исключением является только роговица глаза.
Левая и правая части имеют разные функции
Правая часть сердца отвечает за перекачку крови в легкие, тогда как левая обеспечивает ее дальнейшее движение по всему телу.
Больше всего сердечных приступов – на Рождество
Больше всего случаев сердечных приступов в течение года фиксируется на Рождество, а также в день после Рождества и на Новый год.
Понедельник — самый рискованный день
Больше сердечных приступов происходит в понедельник, чем в любой другой день недели.
Как сообщал OBOZ.UA, крепкий иммунитет помогает организму не только эффективнее бороться с вирусами и инфекциями, но и поддерживать здоровье на протяжении многих лет. Ученые все чаще связывают состояние иммунной системы с темпами старения и риском развития хронических заболеваний.
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