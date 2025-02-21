Чай без молока: почему важно придерживаться этой привычки для здоровья сердца

Чай – один из самых популярных напитков в мире, получивший признание благодаря многочисленным полезным свойствам для здоровья. Однако, не все привычки, связанные с его употреблением, оказывают положительное влияние на организм. Недавнее исследование выявило, что добавление молока к чаю может снижать его способность улучшать кровообращение и влиять на артериальное давление. Это открытие заставляет переосмыслить популярные традиции приготовления чая для заботящихся о своем здоровье, отмечает eatthis.com.

Видео дня

В журнале Cellular Physiology and Biochemistry опубликовано исследование, подчеркивающее дополнительные преимущества черного и зеленого чая. Большинство исследований уже доказали, что антиоксиданты в этих чаях могут помочь в борьбе с раком и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Поэтому команда ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне решила выяснить, способен ли черный и зеленый чай способствовать расширению сосудов, что может снизить артериальное давление.

Результаты показали, что два полифенола в черном и зеленом чае активируют специфический ген KCNQ5, регулирующий нейронную активность и способствующий расширению кровеносных сосудов, что снижает их сужение. Это открытие может стать значительным шагом в разработке лекарства от высокого давления.

Однако ученые отмечают, что черный чай обычно пьют с молоком в Великобритании. В рамках этого исследования исследователи также рассмотрели добавление молока к черному чаю и заключили, что молоко подавляет активацию гена KCNQ5, влияющего на расширение сосудов.

Поэтому, если у вас высокое АД, стоит пить чай без молока, чтобы сохранить его полезные свойства. Однако это не означает, что вам нужно полностью отказываться от молока.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что произойдет с организмом, если регулярно употреблять кофе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.