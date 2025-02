Тревожный эффект от регулярного употребления кофе: о чем говорит наука

Если вы любите кофе и не представляете, как можно начать день без этого напитка, знайте, что чрезмерное потребление может вызвать определенные проблемы со здоровьем и самочувствием. Так, более 400 мг кофеина, что составляет около 4 чашек кофе, могут привести к тревоге, раздражительности, чрезмерной бдительности, мышечным треморам или даже проблемам с мочеиспусканием.

Больше о том, почему важно контролировать потребление кофе и какие признаки свидетельствуют о злоупотреблении кофеином, рассказали в Eat This, Not That. Если вы заметили эти симптомы, это может быть знаком, что пришло время уменьшить количество кофе в рационе.

Головная боль

Регулярное потребление кофеина может привести к зависимости, ведь этот стимулятор сужает кровеносные сосуды вокруг мозга. При его отказе сосуды расширяются, увеличивая кровоток и давление на нервы, что вызывает так называемую головную боль отмены. Такой дискомфорт может длиться до нескольких недель, пока организм не адаптируется.

Частое мочеиспускание

Кофеин может увеличивать мочеиспускание, поэтому если вы заметили такую реакцию, стоит уменьшить его потребление. Избегайте также алкоголя и кислых продуктов, которые могут раздражать мочевой пузырь. Это поможет снизить дискомфорт.

Учащенное сердцебиение

Тахикардия, когда сердце бьется более 100 раз в минуту, может возникнуть из-за ряда факторов, в частности чрезмерного потребления кофеиносодержащих напитков. Также причинами могут быть лихорадка, низкое давление, проблемы со щитовидной железой, курение и внезапный стресс. Важно контролировать эти факторы для поддержания нормального сердцебиения.

Мышечный тремор

Эссенциальный тремор — это неврологическое расстройство, что приводит к дрожи, особенно в руках, когда вы выполняете простые задачи, например, когда вы пьете воду из стакана или обуваетесь. Это также может быть вызвано чрезмерным потреблением кофеина, а потому уменьшите употребление кофеина и других стимуляторов, чтобы снизить интенсивность тремора. Также полезными могут быть техники релаксации и ограничение алкоголя.

Бессонница

Чтобы улучшить сон, избегайте кофеина и других стимуляторов за 10 часов до сна. Эти вещества могут сохранять свое влияние на организм и ухудшить качество отдыха.

Нервозность

Кофеин может вызывать нервозность и тревогу, а потому стоит избегать напитков с его содержанием, если вы испытываете эти симптомы. Кроме того, такие напитки могут нарушить сон и вызвать возбуждение. Если тревога существенно влияет на вашу повседневную жизнь, вам может понадобиться консультация с психологом или медикаментозное лечение.

