Чай, фрукты и овощи поддерживают работу вашего мозга: новое исследование

Чтобы сберечь свой мозг здоровым и острым, важно обращать внимание на свои пищевые привычки. Недавние исследования подтверждают, что регулярное употребление чая, фруктов и овощей способствует поддержанию когнитивных функций.

Включение этих продуктов в рацион может помочь улучшить память, внимание и другие мозговые функции. О сбалансированной пищевой диете, которая является важной частью общего подхода к здоровью мозга, сообщает eatthis.com.

В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, исследователи изучали данные по проекту Rush Memory and Aging Project (MAP), включавшему 960 взрослых из Чикаго. Средний возраст участников составил 81 год. Они к моменту начала исследования не имели деменции. Участники исследования принимали участие в течение семи лет, фиксируя информацию о своих пищевых привычках в анкетах и проходя тесты на уровень образования, физическую активность, умственную деятельность (такие как чтение или игры), когнитивные способности и память.

Результаты исследования показали, что группа с высоким уровнем потребления флавонолов (приблизительно 15 миллиграммов в день или одна порция листовой зелени) имела на 32% меньшее падение когнитивных способностей по сравнению с группой с наименьшим уровнем потребления флавонолов.

Кроме того, исследователи проанализировали влияние различных видов флавонолов, таких как кемпферол, содержащийся в капусте, шпинате, брокколи, фасоли и чаях; кверцетин, имеющийся в листовой капусте, помидорах, яблоках; и мирицетин, содержащийся в составе апельсинов и вина. Они обнаружили, что потребление большего количества кемпферола связано с 32% меньшим темпом потери когнитивных способностей по сравнению с теми, кто потреблял их меньше.

Диетолог Эми Дэвис подчеркивает важность разнообразия фруктов и овощей для поддержания как когнитивного, так и физического здоровья. Она отмечает, что противовоспалительные свойства флавонолов могут помочь уменьшить нейровоспаление и что их антиоксидантные свойства способствуют защите от окислительного стресса.

Что касается частоты потребления пищи или напитков с флавонолами, Дэвис рекомендует включать их в большинство блюд, поскольку они содержатся в различных продуктах и могут обеспечить организм полезными свойствами в день.

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