Как избежать плесени фруктов и овощей: действенные советы от эксперта

Это ужасное чувство, когда вы идете в продуктовый магазин, выбираете свой любимый фрукт и приносите его домой, а через день или два обнаруживаете, что он заплесневел еще до того, как вы успели им насладиться. Эта распространенная проблема не только мешает вам наслаждаться любимыми фруктами, но и может привести к пустой трате денег.

Почему фрукты плесневеют так быстро? Плесень растет в большом количестве воды и кислорода, поэтому скорость плесени фруктов обычно зависит от содержания воды во фруктах и способа их хранения. Например, ягоды иногда плесневеют быстрее всего, потому что у них много воды, объясняет eatthis.com.

Рейчел Файн – основательница To The Pointe Nutrition, поделилась действенными советами, как предотвратить быстрое плесень разных видов фруктов.

Как сохранить ягоды свежими дольше и предотвратить появление плесени

Такие ягоды, как ежевика, клубника и малина, могут быть теми фруктами, которые плесневеют быстрее всего, а иногда и самыми дорогими в покупке, что очень огорчает. К счастью, Рэйчел есть решение, как задержать этот процесс.

"Ягоды часто могут быстро портиться в течение летних месяцев. Чтобы сразиться с этим, сначала промойте ягоды в контейнере под прохладной проточной водой. Затем промойте их снова, на этот раз в растворе из одной части белого уксуса и четырех частей воды", – говорит Файн.

Предотвращайте слишком быстрое созревание бананов

Еще один распространенный фрукт, который может испортиться слишком быстро, особенно если вы покупаете их в связке, – это бананы. И часто мы приносим бананы домой и кладем их в миску для фруктов или на поднос на кухне, но Файн предлагает сменить место и способ их хранения.

"Из бананов выделяется этилен, который увеличивает скорость порчи, поэтому для борьбы с ним развешивайте бананы так, чтобы обеспечить приток воздуха и предотвратить концентрацию этилена в одном месте", – советует Рейчел.

Если вы все же заметили, что ваши фрукты портятся до того, как вы успели их съесть, вы можете покупать меньше одного раза и просто ходить в магазин почаще. Или в качестве альтернативы вы можете попробовать замороженные фрукты.

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