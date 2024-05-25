Продукты для укрепления иммунитета: как сохранить здоровье во время сезонных изменений

Смена сезонов часто вызывает опасения заболеть простудой или гриппом. Однако хорошая новость состоит в том, что сильная иммунная система может значительно снизить ваши шансы заболеть. По словам News Bytes, кроме обеспечения достаточного отдыха и регулярных физических упражнений, ваш рацион играет решающую роль в поддержании крепкой иммунной системы.

Имбирь

Благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам имбирь является отличным дополнением к вашему рациону, чтобы предотвратить риск простуды и гриппа. Подумайте о том, чтобы регулярно пить имбирный чай, чтобы наслаждаться его преимуществами для укрепления иммунитета.

Чеснок

Один из натуральных ингредиентов чеснока, который называется алицин, обладает превосходными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Употребление в пищу помогает бороться с вредными бактериями и вирусами, что снижает риск простуды или гриппа.

Пробиотики

Воспользуйтесь преимуществами пробиотиков, содержащихся в ферментированных продуктах и натуральных источниках, таких как йогурт. Эти "хорошие бактерии" естественным образом способствуют укреплению вашей иммунной системы, повышая вашу способность оставаться здоровыми в течение всего сезона гриппа.

Куркума

Благодаря своим противовоспалительным, антиоксидантным и согревающим свойствам, куркума действует как усилитель иммунитета, значительно снижая шансы заболеть гриппом. Подумайте о добавлении ее к карри, супам или даже к чаю, чтобы воспользоваться ее преимуществами.

Грибы

Богатые селеном, рибофлавином, ниацином и незаменимым витамином D, грибы являются отличным средством для укрепления иммунитета. Множество питательных веществ, содержащихся в них, могут усилить защитные механизмы вашего организма, удерживая простуду и грипп на расстоянии.

Цитрусовые

Употребление цитрусовых, таких как апельсины, лимоны и грейпфруты может значительно укрепить вашу иммунную систему. Насыщенные витамином С и антиоксидантами эти фрукты помогают защитить вас от риска заболеть.

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