Чай или кофе: какой напиток более полезен для здоровья

Кофе и чай – самые популярные напитки в мире. Они оба имеют как преимущества для здоровья, так и недостатки.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он подчеркнул, что выбор между двумя напитками – личный выбор каждого.

Кофе: плюсы и недостатки

Плюсы: кофе содержит кофеин, который помогает улучшить когнитивные функции, повысить бдительность, энергию и метаболизм.

Минусы: кофе не только имеет насыщенный вкус, для некоторых он может быть кислым, а потому вызывать проблемы с пищеварением, а именно кислотный рефлекс или изжогу. Более того, напиток может нарушить сон и вызвать тревогу.

Чай: плюсы и недостатки

Плюс: чай содержит антиоксиданты, они могут помочь защитить от клеточных повреждений и снизить риск некоторых хронических заболеваний. Также напиток содержит меньше кофеина, чем кофе, поэтому не может вызывать беспокойство и тревогу.

Минусы: чай может иметь более тонкий вкус, что может не нравиться некоторым людям. Кроме этого, из-за низкого содержания кофеина чай не придает такого же уровня энергии и бдительности, как кофе.

Врач добавил, что выбор между чаем и кофе является личным. Для этого следует учитывать собственные потребности. Однако и кофе, и чай могут являться частью здорового питания в умеренных количествах.

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