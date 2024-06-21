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Какие фрукты добавить в рацион: список самых полезных

Диана Бондаренко
Новости медицины
2 минуты
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Какие фрукты добавить в рацион: список самых полезных

Для сбалансированного питания люди должны употреблять в пищу фрукты. Ведь они наполнены необходимыми питательными веществами, а именно витаминами, минералами, клетчаткой, благодаря чему фрукты улучшают здоровье и помогают предотвратить хронические заболевания.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что фрукты обязательно нужно включить в свой рацион.

Список лучших фруктов

  • Черника: она наполнена антиоксидантами, клетчаткой и витаминами.
  • Яблоки: содержат много клетчатки и витамина С.
  • Бананы: эти фрукты богаты калием.
  • Апельсины: особенно наполнены витамином С.
  • Манго: сладкое и сочное, содержащее клетчатку, витамины и антиоксиданты.
  • Клубника: низкокалорийная с высоким содержанием витамина С.
  • Ананас: фрукт с высоким содержанием витамина С и бромелайна (фермент, улучшающий пищеварение).
  • Киви: насыщенный питательными веществами фрукт, богатый витамином С, клетчаткой и антиоксидантами.
  • Виноград: является отличным источником витамина С и антиоксидантов.
  • Гранат: он обладает антиоксидантными свойствами, содержит клетчатку, витамин С и калий.
  • Папая: богата витаминами А и С, является хорошим источником клетчатки и калия.
  • Арбуз имеет высокое содержание витаминов А и С и ликопина, антиоксиданта, защищающего от некоторых видов рака.
  • Вишня: является хорошим источником клетчатки, витаминов А и С и антиоксидантов, помогающих уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца.
  • Гуава: тропический фрукт богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами.
  • Ежевика: ягоды наполнены антиоксидантами, клетчаткой и витамином С.
  • Грейпфрут: богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, помогает улучшить здоровье сердца и способствует похудению.
  • Малина: ягоды содержат много клетчатки, витамина С и антиоксидантов.
  • Хурма: фрукт богат клетчаткой, витамином А и антиоксидантами.
  • Лимон: богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами.
  • Клюква: содержит витамин С, клетчатку и антиоксиданты, помогает в профилактике и лечении инфекций мочевыводящих путей.
  • Абрикосы: содержат много витамина А и клетчатки.
  • Инжир: является хорошим источником клетчатки, калия и антиоксидантов.
  • Маракуя: богата витамином С и клетчаткой.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская