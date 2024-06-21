Какие фрукты добавить в рацион: список самых полезных
Для сбалансированного питания люди должны употреблять в пищу фрукты. Ведь они наполнены необходимыми питательными веществами, а именно витаминами, минералами, клетчаткой, благодаря чему фрукты улучшают здоровье и помогают предотвратить хронические заболевания.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что фрукты обязательно нужно включить в свой рацион.
Список лучших фруктов
- Черника: она наполнена антиоксидантами, клетчаткой и витаминами.
- Яблоки: содержат много клетчатки и витамина С.
- Бананы: эти фрукты богаты калием.
- Апельсины: особенно наполнены витамином С.
- Манго: сладкое и сочное, содержащее клетчатку, витамины и антиоксиданты.
- Клубника: низкокалорийная с высоким содержанием витамина С.
- Ананас: фрукт с высоким содержанием витамина С и бромелайна (фермент, улучшающий пищеварение).
- Киви: насыщенный питательными веществами фрукт, богатый витамином С, клетчаткой и антиоксидантами.
- Виноград: является отличным источником витамина С и антиоксидантов.
- Гранат: он обладает антиоксидантными свойствами, содержит клетчатку, витамин С и калий.
- Папая: богата витаминами А и С, является хорошим источником клетчатки и калия.
- Арбуз имеет высокое содержание витаминов А и С и ликопина, антиоксиданта, защищающего от некоторых видов рака.
- Вишня: является хорошим источником клетчатки, витаминов А и С и антиоксидантов, помогающих уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца.
- Гуава: тропический фрукт богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами.
- Ежевика: ягоды наполнены антиоксидантами, клетчаткой и витамином С.
- Грейпфрут: богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, помогает улучшить здоровье сердца и способствует похудению.
- Малина: ягоды содержат много клетчатки, витамина С и антиоксидантов.
- Хурма: фрукт богат клетчаткой, витамином А и антиоксидантами.
- Лимон: богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами.
- Клюква: содержит витамин С, клетчатку и антиоксиданты, помогает в профилактике и лечении инфекций мочевыводящих путей.
- Абрикосы: содержат много витамина А и клетчатки.
- Инжир: является хорошим источником клетчатки, калия и антиоксидантов.
- Маракуя: богата витамином С и клетчаткой.
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