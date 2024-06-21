Какие фрукты добавить в рацион: список самых полезных

Для сбалансированного питания люди должны употреблять в пищу фрукты. Ведь они наполнены необходимыми питательными веществами, а именно витаминами, минералами, клетчаткой, благодаря чему фрукты улучшают здоровье и помогают предотвратить хронические заболевания.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что фрукты обязательно нужно включить в свой рацион.

Список лучших фруктов

Черника : она наполнена антиоксидантами, клетчаткой и витаминами.

: она наполнена антиоксидантами, клетчаткой и витаминами. Яблоки: содержат много клетчатки и витамина С.

содержат много клетчатки и витамина С. Бананы : эти фрукты богаты калием.

: эти фрукты богаты калием. Апельсины : особенно наполнены витамином С.

: особенно наполнены витамином С. Манго : сладкое и сочное, содержащее клетчатку, витамины и антиоксиданты.

: сладкое и сочное, содержащее клетчатку, витамины и антиоксиданты. Клубника : низкокалорийная с высоким содержанием витамина С.

: низкокалорийная с высоким содержанием витамина С. Ананас : фрукт с высоким содержанием витамина С и бромелайна (фермент, улучшающий пищеварение).

: фрукт с высоким содержанием витамина С и бромелайна (фермент, улучшающий пищеварение). Киви : насыщенный питательными веществами фрукт, богатый витамином С, клетчаткой и антиоксидантами.

: насыщенный питательными веществами фрукт, богатый витамином С, клетчаткой и антиоксидантами. Виноград : является отличным источником витамина С и антиоксидантов.

: является отличным источником витамина С и антиоксидантов. Гранат: он обладает антиоксидантными свойствами, содержит клетчатку, витамин С и калий.

Папая : богата витаминами А и С, является хорошим источником клетчатки и калия.

: богата витаминами А и С, является хорошим источником клетчатки и калия. Арбуз имеет высокое содержание витаминов А и С и ликопина, антиоксиданта, защищающего от некоторых видов рака.

имеет высокое содержание витаминов А и С и ликопина, антиоксиданта, защищающего от некоторых видов рака. Вишня : является хорошим источником клетчатки, витаминов А и С и антиоксидантов, помогающих уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца.

: является хорошим источником клетчатки, витаминов А и С и антиоксидантов, помогающих уменьшить воспаление и улучшить здоровье сердца. Гуава : тропический фрукт богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами.

: тропический фрукт богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами. Ежевика : ягоды наполнены антиоксидантами, клетчаткой и витамином С.

: ягоды наполнены антиоксидантами, клетчаткой и витамином С. Грейпфрут : богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, помогает улучшить здоровье сердца и способствует похудению.

: богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, помогает улучшить здоровье сердца и способствует похудению. Малина : ягоды содержат много клетчатки, витамина С и антиоксидантов.

: ягоды содержат много клетчатки, витамина С и антиоксидантов. Хурма: фрукт богат клетчаткой, витамином А и антиоксидантами.

Лимон : богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами.

: богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами. Клюква : содержит витамин С, клетчатку и антиоксиданты, помогает в профилактике и лечении инфекций мочевыводящих путей.

: содержит витамин С, клетчатку и антиоксиданты, помогает в профилактике и лечении инфекций мочевыводящих путей. Абрикосы : содержат много витамина А и клетчатки.

: содержат много витамина А и клетчатки. Инжир : является хорошим источником клетчатки, калия и антиоксидантов.

: является хорошим источником клетчатки, калия и антиоксидантов. Маракуя: богата витамином С и клетчаткой.

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