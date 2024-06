Здоровый и сытный завтрак: лучшие идеи из овсяной каши для похудения

Если вы ставите своей целью похудение или получение здорового полезного завтрака, стоит остановить внимание на овсяной каше. Однако это также может быть отличной альтернативой, которую вы можете приготовить заранее.

Ведь важно следить за тем, чтобы сбалансированный рецепт овсянки, который поможет контролировать уровень сахара в крови и поддерживать вас сытыми, включал большее содержание белка, например орехов, семян, орехового масла, греческого йогурта или протеинового порошка. Диетологи поделились лучшими идеями по комбинациям овсянки, которые вы можете попробовать, пишет Eat This Not That .

Арахисовое масло + молоко + семена чиа

Неожиданная пищевая комбинация дает хороший заряд белка с семенами чиа и арахисовым маслом. Среди вариантов - использование молока, чтобы получить больше белка, а также добавление немного малины, чтобы получить больше клетчатки.

Кокосовое молоко + грецкие орехи + ягоды

Специалисты отмечают, что сочетание грецких орехов и конопляных сердечек дает хороший прирост белка, ведь грецкие орехи содержат почти 4,5 г белка на 1/4 чашки. Полезный жир из кокосового молока будет поддерживать вас в утренние часы.

Банан + миндальное масло + семена льна

Миндальное масло является отличным источником белка и здорового жира и это просто великолепное дополнение к овсянке. Для этой комбинации вы можете добавить молоко по выбору, бананы, измельченный миндаль и семена льна для повышения питательных веществ.

Яблоки + ореховое масло + миндальное молоко

Еще один непревзойденный рецепт, ведь это отличное сочетание дает вам не только силу орехового масла и не только дает вам хорошее количество белка. В то же время яблоки в сочетании с овсянкой обеспечат вам много клетчатки для начала дня.

Ванильный протеиновый порошок + миндальное молоко + семена чиа

Если вы стремитесь к необычной добавке, попробуйте ванильный протеин – ведь это замечательное дополнение к любой овсяной смеси на ночь. В то же время этот рецепт, дополненный ореховым маслом, ягодами и семенами чиа, сделает максимум для того, чтобы вы дольше чувствовали сытость.

