Чай улун: как две чашки в день помогут сжечь жир на животе во время сна

Если вы ставите своей целью сжечь жир на животе, стоит рассмотреть вариант употребления чая улун, который может помочь вам избавиться от жира во время сна. Оказывается, что употребление только двух чашек традиционного китайского чая ежедневно активизирует процессы сжигания жира в организме, говорят специалисты.

Согласно результатам проведенных исследований потребление этого чая может увеличить расщепление жира. Потому ученые изучили влияние потребления улуна по сравнению с кофеином на энергетический и жировой обмен среди группы добровольцев, сообщает Eat This Not That .

Подчеркивается, что чай улун частично окисляется и поэтому не считается ни зеленым, ни черным чаем. Учитывая, что у него есть характеристики обоих, чистый кофеин ускоряет расщепление жира на 20% по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Кроме того, положительное влияние чая улун на организм сохранялось в течение ночи, а ни одна группа, которая пила чай улун или чистый кофеин в течение двухнедельного периода, не испытала увеличения расхода энергии.

В то же время исследователи установили, что не было заметных изменений в моделях сна в обеих группах или даже в продолжительности засыпания, несмотря на то, что оба лечения включали кофеин. Ведь на увеличение веса может повлиять недостаток сна, что может нарушить энергетический обмен — группу процессов, которые организм использует для расщепления пищи и использования ее как энергии. Однако улун не оказал негативного влияния на сон участников.

Кроме того, ученые подчеркивают, что хотя влияние улун на расщепление жира во время сна свидетельствует о том, что чай может помочь контролировать вес тела, неясно, действительно ли эти эффекты приведут к потере жира в течение длительного периода времени.

Также в планах исследователей опробовать чай улун без кофеина, чтобы лучше отличить влияние кофеина от других компонентов чая. Это в свою очередь поможет понять, как именно улун помогает расщеплять жир.

Ранее OBOZ.UA рассказал о продуктах, которые помогут сжечь жир на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.