Чего не хватает в организме при сильном выпадении волос

Выпадение волос может стать настоящим вызовом для любого. Хотя эта проблема может затронуть как мужчин, так и женщин, именно мужчины сталкиваются с ней чаще.

Если вы заметили утончение или потерю волос, важно обратиться к врачу для определения причин и обсуждения возможных методов лечения. OBOZ.UA рассматривает пять основных причин выпадения волос и способы их разрешения.

Почему могут выпадать волосы

Выпадение волос – распространенная проблема, которая может иметь разные причины. Среди них выделяются наследственность, употребление определенных лекарств и стресс.

Наследственность. Если вы замечаете, что волосы становятся тоньше или появляются залысины, это может быть следствием генетической предрасположенности. Наследственное выпадение волос обычно происходит постепенно с возрастом и проявляется по предполагаемым моделям.

Лекарство. Некоторые медикаменты могут повлечь за собой потерю волос как побочный эффект. Это касается лекарств, используемых для лечения рака, артрита, депрессии и других серьезных заболеваний.

Стресс. Интенсивный физический или эмоциональный стресс может привести к общему истончению волос. Это временное состояние, часто проходящее после уменьшения уровня стресса.

Гормональные нарушения. Гормональные изменения, вызванные определенными заболеваниями или состояниями, могут привести к выпадению волос. Это включает в себя беременность, роды, менопаузу, а также проблемы со щитовидной железой и другие эндокринные расстройства.

Определенные прически и уход за волосами. Чрезмерно тугие прически, которые стягивают волосы, могут создавать дополнительное давление и вызывать их выпадение. Кроме того, такие процедуры, как лечение горячим маслом и использование перманентных средств, также могут повреждать волосы и способствовать потере.

Советы, которые помогут предотвратить выпадение волос

1. Откажитесь от тугих причесок, таких как косы, пучки и хвостики, которые могут оказать чрезмерное давление на волосы. Старайтесь не дергать и не скручивать волосы без надобности.

2. Некоторые лекарства могут вызвать выпадение волос. Обсуждайте с врачом потенциальные побочные эффекты принимаемых медикаментов.

3. Использование горячих бигуди, плоек, процедур с горячим маслом и других агрессивных методов ухода может повредить волосы и способствовать их потере.

4. Бережно мойте и расчесывайте волосы. Используйте расческу с широкими зубцами, чтобы уменьшить риск повреждения волос во время расчесывания и мытья.

5. Старайтесь ограничить влияние солнечных лучей и других источников ультрафиолетового излучения, которые могут ослабить волосы.

6. Исследования показывают, что курение может вызвать потерю волос. Отказ от этой вредной привычки поможет сохранить волосы здоровыми.

Будьте внимательны к своим волосам, и если эти советы не помогли, лучше обратиться к врачу.

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