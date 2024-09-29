'Человек даже не может встать с постели': Голубовская объяснила, как распознать у себя лихорадку Западного Нила

Человек легко может распознать у себя лихорадку Западного Нила. Впрочем, если это легкое течение заболевания, оно проходит практически без последствий.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала известная инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская. Она отметила, что во время этой болезни иногда человек даже не может встать с постели.

"Клиника очень велика – может повышаться температура, наблюдаться головокружение резкое – вестибулярный нейронит", – рассказала она.

Но человек человеку не может передать болезнь. Голубовская также рассказала, что этим летом, по состоянию около недели назад, было около 70 случаев заболевания по Украине. И все эти случаи тяжелы.

Больше всего заболеваний зафиксировано в Киеве, потому что, по словам профессора, здесь оно диагностируется лучше. Сейчас в клинике большое количество людей с подозрением на это заболевание.

"Практически все с поражением нервной системы. В нашей клинике, там, где кафедра расположена, в Александровской больнице, больше всего таких больных. 17% - без менингиальной формы. А так практически все люди с менингоэнцефалитами находятся в стационарах", – рассказала Ольга Голубовская.

Она также отметила, что болезнь преимущественно касается пожилых людей, в возрасте 60+.

"Если сильная головная боль, рвота, повышение внутричерепного давления, нужно обращаться к врачу. Иногда у таких людей случаются когнитивные расстройства - они начинают что-то забывать, поведение может измениться, они иногда "загружаются", то есть впадают в кому буквально на глазах", – рассказала профессор.

Вакцинации от этой болезни нет, к сожалению. Голубовская объяснила, что люди, которые живут в частных домах и держат хозяйство, или если есть рядом лес или водоем, где много комаров, являются группой риска.

"Чем больше комаров, тем выше риск инфицироваться. Например, я консультировала женщину, она рассказывала, что у нее накануне заболевания несколько кур сдохло. Это явление в инфекционной патологии называется "эпидемиологической связью", – рассказала она.

Чтобы предотвратить заболевание, Ольга Голубовская посоветовала чаще пользоваться репеллентами, ставить их в подвалах, где много комаров. То же самое нужно делать, если едете отдыхать на природу.

"Нельзя сказать, что это на 100% поможет, но значительно снизит риски инфицирования лихорадкой Западного Нила", – резюмировала профессор.

Какие еще важные вопросы OBOZ.UA обсудил с известной инфекционистом и доктором медицинских наук и профессором Ольгой Голубовской, можно прочитать в этом материале.

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