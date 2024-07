Чем лучше перекусывать, чтобы не испортить фигуру: 10 идей

Определение "здоровой" закуски может отличаться в зависимости от ваших личных целей по здоровью.

Независимо от того, хотите ли вы сократить калории, увеличить потребление белка или уменьшить количество добавленного сахара, вот несколько ключевых принципов, которые следует учитывать, пишет Eat This Not That.

Высокое содержание белка: белок имеет решающее значение для поддержания сытости. Никто не любит перекусывать только для того, чтобы снова проголодаться. Выбирайте закуски с высоким содержанием белка, такие как ореховое масло, творог, грецкий йогурт или белковый порошок.

Содержит клетчатку: клетчатка является еще одним важным питательным веществом для насыщения. Это помогает вам дольше ощущать сытость, поддерживает здоровье пищеварения и снижает риск различных заболеваний, таких как болезни сердца и диабет. Закуски с высоким содержанием клетчатки это выигрыш как для ваших вкусовых рецепторов, так и для вашего здоровья.

Низкая калорийность: этот пункт может не касаться всех, но если вы пытаетесь снизить потребление калорий, поиск низкокалорийной закуски может быть полезен. Ищите варианты, сочетающие клетчатку и белок для достижения наилучших результатов.

Эти закуски быстро готовятся и созданы для того, чтобы вы были сыты и бодры в течение дня.

Обезьяний тост

Намажьте ломтик поджаренного цельнозернового арахисовым маслом и кусочками банана. Арахисовое масло даст вам 7 грамм белка и 16 грамм полезных жиров, и вы можете дополнить его семенами чиа для дополнительной клетчатки. Эта комбинация клетчатки, белка и полезных жиров является тройкой сытной закуски.

Крекеры по авокадо

Многозерновой крекер выложить слоями авокадо. Вы также можете добавить ломтик сливы или романского помидора. Затем посыпьте солью и перцем или вашей любимой приправой.

Хумус и овощи

Использование крошечной баночки для хумуса отлично подходит для усовершенствования контроля над порцией и создания здоровых закусок! Просто разделите свои порции хумуса и погружайте любимые овощи (например, сельдерей и морковь).

Парфе из йогурта

Парфе из йогурта — это закуска, которая выглядит и вкусится изысканнее, чем есть на самом деле, потому что это одна из самых простых вещей, которые вы можете приготовить! Просто возьмите греческий йогурт, гранола, мята и любимые ягоды, и вы получите сытную закуску.

Энергетические шарики

Изготовленные из полезных жиров, таких как орехи (грецкие орехи в каждом куске обеспечивают примерно 1-2 грамма здорового жира) и в сочетании с повышенным содержанием углеводов из фиников и овса, вам понадобится только один или два из них, чтобы почувствовать сытость.

Пряные орехи и семена

Перекус орехами и семенами может быть прекрасным способом оставаться сытым, поскольку они содержат клетчатку, белок и полезные жиры.

Теплые бутерброды с тунцем

Эти полезные вегетарианские блюда из тунца богаты белком, клетчаткой и полезными жирами. Сочетание нута, тунца, чеддера с пониженным содержанием жира, греческого йогурта и булочек для гамбургеров из цельной пшеницы это перекус, который поможет вам насытиться, пока не придет время есть.

Бананы в шоколаде

Если вам нужно удовлетворить желание сладкого, эти бананы в шоколаде – это простой выбор. Изготовленные из полусладкого шоколада, бананов, морской соли, миндаля и тертого кокоса, вы получаете много природной сладости с меньшим количеством сахара, чем многие другие покупаемые в магазине сладости.

Перец, фаршированный козьим сыром

Козьй сыр – это сливочный нежирный сыр, который содержит только 5 граммов жира на унцию, а также содержит 5 граммов белка, чтобы помочь вам оставаться сытыми. Моцарелла – еще один вариант сыра, содержащий не более 6 граммов белка на 6 граммов жира.

Микс орехов, семян и сухофруктов

Приготовьте свой вкусный микс дома: смешайте 1 стакан миндаля, грецких орехов или кешью (или смесь всех трех) с 1/2 стакана семян подсолнечника и 1 1/2 стакана сухофруктов, таких как изюм, абрикос, яблоки, чернослив или банановые чипсы.

