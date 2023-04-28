Чем нельзя запивать таблетки: испортит эффект

Врачи настаивают: запивать таблетки первой попавшейся жидкостью, которая есть под рукой – плохая идея. Вещества в напитках могут вступить в реакцию с лекарством и существенно повлиять на его эффект. Иногда может доходить до очень серьезных последствий.

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OBOZREVATEL собрал список напитков, которыми лекарство запивать нельзя. Воспользоваться ими возможно только если таблетку нужно выпить срочно, а под рукой ничего больше нет. Во всех остальных случаях нужно употреблять только воду.

Чай или кофе

Даже в не крепком варианте эти популярные напитки содержат кофеин, который может повлиять на активность ферментов, участвующих в усвоении лекарственного вещества. В результате препарат может быстрее вывестись из организма или всосаться лишь частично, что очевидно нарушит его действие.

Сок

Соки содержат большое количество фруктовых кислот, которые могут оказать существенное влияние на всасывание лекарств. Так вы не получите нужной дозы препарата или наоборот – он подействует слишком быстро. Особенно плохим выбором станет грейпфрутовый сок. Но и остальных тоже лучше избегать.

Газированные напитки

Причина та же – наличие кислот в составе напитка. Кроме того, что кислоты влияют на усвояемость лекарства, они также могут нарушать целостность оболочки таблетки или капсулы. Так, например, препарат, который должен высвободиться в кишечнике, может сработать раньше и не так, как нужно.

Молоко

Молоко способно сильно повлиять на биодоступность препарата – его способность проникать в место организма, где должно сработать действующее вещество. Также оно изменяет скорость выведения препарата из организма – может увеличить или снизить его. Хуже всего запивать молоком антибиотики и нестероидные противовоспалительные лекарства.

Алкоголь

Алкогольные напитки способны усиливать действие очень многих препаратов. Так они несовместимы с антидепрессантами, их не советуют употреблять с антибиотиками, а в сочетании с сильными болеутоляющими они могут давать очень токсический эффект. Употребление алкоголя с лекарством может приводить к целому спектру нежелательных реакций – тошноте и рвоте, потере координации, сонливости, головной боли.

Почему именно вода?

Чистая вода является нейтральным веществом, которое никак не влияет на свойства препарата и не изменяет его состав. Она способна немного растворить его, но при этом организм все равно получит нужную дозу. К тому же вода, если выпить ее достаточно много, может помочь ослабить неприятные ощущения, если у таблетки горький вкус.

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