Чем папайя полезна для здоровья: несколько преимуществ

Папайя характеризуется богатством питательных веществ и отличным вкусом. News Bytes рассказал, почему вам следует добавить ее в свой рацион.

Профилактика диабета

Поскольку распространенность диабета продолжает расти, становится очень важно сосредоточиться на выборе здоровой пищи. Несмотря на свою сладость, папайя имеет малое содержание сахара. Кроме того, фрукт содержит пищевые волокна, известные своей способностью помогать контролировать его уровень в крови.

Улучшение зрения

Регулярное потребление папайи может помочь улучшить зрение. Благодаря высокому содержанию витамина А она способствует должному здоровью глаз и обеспечивает защиту от возрастной дегенерации желтого пятна – состояния, связанного с потерей или размытостью зрения вследствие старения.

Облегчение при артрите

Папайя содержит папаин, противовоспалительное соединение, которое помогает облегчить боль в костях. Кроме того, постоянное потребление фрукта может повысить уровень кальция в организме, способствуя их укреплению и действуя как профилактическое средство против артрита.

Менструальная боль и регулярность

Многие женщины страдают от сильной менструальной боли и нерегулярного цикла. Фрукт способствует сокращению мышц матки, облегчая течение и уменьшая боли во время менструации. Кроме того, папайя содержит каротин – вещество, которое помогает регулировать гормон эстроген.

Повышение иммунитета и облегчение пищеварения

Богата витамином С и антиоксидантами, папайя повышает иммунитет, снижая риск инфекций и заболеваний. Кроме того, фрукт, богатый клетчаткой и водой, что способствует здоровому опорожнению кишечника и предотвращает такие проблемы, как запор.

ане OBOZ.UA рассказывал о том, зачем есть папаю.

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