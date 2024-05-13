Зачем есть папайю: 4 преимущества этого экзотического фрукта для здоровья

Папайя – вкусный, мясистый фрукт оранжевого цвета. В плодах папайя имеются фолаты, клетчатка, белок, витамины А и С, магний, калий, бета-каротин и другие необходимые питательные вещества.

В этой статье OBOZ. UA познакомит вас с самыми важными преимуществами этого фрукта и расскажет о его пользе для здоровья.

Регулярное употребление папайи полезно для глаз

Витамин А – важный для здоровья глаз антиоксидант. Он защищает роговицу и уменьшает дегенерацию сетчатки.

В целом регулярное употребление папайи обеспечивает общую защиту зрения и предотвращает его ухудшение в перспективе.

Антиоксиданты в составе папайя уничтожают свободные радикалы

Богатая антиоксидантами папайя помогает организму бороться с вызывающими болезни свободными радикалами и окислительным стрессом.

Кроме того, согласно исследованиям, содержание ликопина в папайе и способность выводить избыток железа, помогают снизить уровень окислительного стресса в организме.

Употребление папайи снижает риск сердечных заболеваний

Наличие клетчатки, антиоксидантов и калия делает папайю прекрасным фруктом для сердца. Так, его употребление снижает уровень натрия и увеличивает количество калия в организме, что существенно снижает риск сердечных заболеваний.

Папайя улучшает пищеварение

Папайя содержит большое количество влаги и клетчатку, что улучшает пищеварение, избавляет от запоров, метеоризма, а также снижает риск развития рака толстой кишки.

Кроме того, содержащийся в папайе фермент папаин облегчает переваривание богатой белком пищи.

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