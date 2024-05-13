Зачем есть папайю: 4 преимущества этого экзотического фрукта для здоровья
Папайя – вкусный, мясистый фрукт оранжевого цвета. В плодах папайя имеются фолаты, клетчатка, белок, витамины А и С, магний, калий, бета-каротин и другие необходимые питательные вещества.
В этой статье OBOZ. UA познакомит вас с самыми важными преимуществами этого фрукта и расскажет о его пользе для здоровья.
Регулярное употребление папайи полезно для глаз
Витамин А – важный для здоровья глаз антиоксидант. Он защищает роговицу и уменьшает дегенерацию сетчатки.
В целом регулярное употребление папайи обеспечивает общую защиту зрения и предотвращает его ухудшение в перспективе.
Антиоксиданты в составе папайя уничтожают свободные радикалы
Богатая антиоксидантами папайя помогает организму бороться с вызывающими болезни свободными радикалами и окислительным стрессом.
Кроме того, согласно исследованиям, содержание ликопина в папайе и способность выводить избыток железа, помогают снизить уровень окислительного стресса в организме.
Употребление папайи снижает риск сердечных заболеваний
Наличие клетчатки, антиоксидантов и калия делает папайю прекрасным фруктом для сердца. Так, его употребление снижает уровень натрия и увеличивает количество калия в организме, что существенно снижает риск сердечных заболеваний.
Папайя улучшает пищеварение
Папайя содержит большое количество влаги и клетчатку, что улучшает пищеварение, избавляет от запоров, метеоризма, а также снижает риск развития рака толстой кишки.
Кроме того, содержащийся в папайе фермент папаин облегчает переваривание богатой белком пищи.
Ранее OBOZ. UA рассказывал, какие фрукты нужно есть для похудения
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.